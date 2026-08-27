Noruega en vilo por el estado de salud del rey Harald V: Se mantiene “muy grave”

Momentos de preocupación se viven en Noruega, debido al deterioro del estado de salud del rey Harald V, quien se encuentra “muy grave”, según informó este jueves la Casa Real.

El monarca, de 89 años, se encuentra internado desde hace 10 días en el Hospital del Reino de Oslo, producto de una anemia que derivó en una infección en la sangre.

Y ahora, de acuerdo a lo consignado por Emol, la Casa Real indicó en un comunicado que “el estado de salud de su majestad el Rey es muy grave. Su alteza real el príncipe regente y su majestad la reina suspenden su agenda”.

Más tarde, la institución comentó en otro informe que “el estado de salud del rey no ha cambiado”, recogió Agencia EFE.

A su vez, los príncipes herederos, Haakon y Mette-Marit, junto a la reina Sonia, se han mantenido en el hospital desde la mañana.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, declaró en un mensaje enviado a NTB que “me afecta mucho que la salud del rey haya empeorado y que su estado sea muy grave”.

“Tengo a todo el país detrás cuando digo que le envío mis mejores deseos al rey y al resto de la familia real. Estoy confiado en que se le cuidará bien y recibirá un buen tratamiento en el Hospital del Reino”, añadió.

La oficina del primer ministro detalló que Støre suspendió una visita a Alemania programada para este jueves. Dicho viaje también incluía una reunión en Berlín con su homólogo alemán, Friedrich Merz.

En tanto, Masud Gharahkhani, presidente del Parlamento noruego, suspendió una visita a Islandia para regresar a Noruega.

Paralelamente, y debido a la situación, los miembros del comité parlamentario de Exteriores y Defensa cancelaron un viaje a Corea del Sur.