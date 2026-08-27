Home Internacional "noruega en vilo por el estado de salud del rey harald v: se manti..."

Noruega en vilo por el estado de salud del rey Harald V: Se mantiene “muy grave”

El monarca, de 89 años, se encuentra hospitalizado desde hace 10 días, debido a una anemia que derivó en una infección en la sangre. Producto de la situación, la familia real y varias autoridades suspendieron sus agendas.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Noruega en vilo por el estado de salud del rey Harald V: Se mantiene “muy grave”

Momentos de preocupación se viven en Noruega, debido al deterioro del estado de salud del rey Harald V, quien se encuentra “muy grave”, según informó este jueves la Casa Real.

El monarca, de 89 años, se encuentra internado desde hace 10 días en el Hospital del Reino de Oslo, producto de una anemia que derivó en una infección en la sangre.

Y ahora, de acuerdo a lo consignado por Emol, la Casa Real indicó en un comunicado que “el estado de salud de su majestad el Rey es muy grave. Su alteza real el príncipe regente y su majestad la reina suspenden su agenda”.

Más tarde, la institución comentó en otro informe que “el estado de salud del rey no ha cambiado”, recogió Agencia EFE

A su vez, los príncipes herederos, Haakon y Mette-Marit, junto a la reina Sonia, se han mantenido en el hospital desde la mañana.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, declaró en un mensaje enviado a NTB que “me afecta mucho que la salud del rey haya empeorado y que su estado sea muy grave”. 

“Tengo a todo el país detrás cuando digo que le envío mis mejores deseos al rey y al resto de la familia real. Estoy confiado en que se le cuidará bien y recibirá un buen tratamiento en el Hospital del Reino”, añadió. 

La oficina del primer ministro detalló que Støre suspendió una visita a Alemania programada para este jueves. Dicho viaje también incluía una reunión en Berlín con su homólogo alemán, Friedrich Merz.

En tanto, Masud Gharahkhani, presidente del Parlamento noruego, suspendió una visita a Islandia para regresar a Noruega. 

Paralelamente, y debido a la situación, los miembros del comité parlamentario de Exteriores y Defensa cancelaron un viaje a Corea del Sur.

Source Texto: La Nación/Foto: El País
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Caso Ojeda: Este viernes llegarán a Santiago extradita...

“El Turko” y “Gocho”, detenidos en Estados Unidos y Colombia, están imputados por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano. La llegada de los sujetos está prevista para antes del mediodía. Debido al alto nivel de peligrosidad de los acusados, se realizará un complejo operativo de seguridad a su arribo al Aeropuerto de Santiago.

Leer mas
Triunfo
Vidal disparó contra la U por la denuncia a Correa: “N...

El capitán de Colo Colo no se guardó nada y criticó con dureza la acción que emprendió el conjunto azul contra el delantero albo, quien realizó gestos obscenos tras la victoria de su equipo en el Superclásico.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres poco conocid...

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres salir de los buffets de siempre, conoce tres tenedores libres menos habituales que vale la pena descubrir.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
14
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/