Caso Ojeda: Este viernes llegarán a Santiago extraditados dos miembros del Tren de Aragua

Este viernes llegarán extraditados a Chile “El Turko” y “Gocho”, miembros del Tren de Aragua. Están imputados por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda.

Los sujetos, cuyos nombres son Adrián Gámez o Rafael Gámez y Luis Carrillo, respectivamente, se encuentran detenidos en Estados Unidos y Colombia, informó La Tercera.

La llegada de los sujetos está prevista para antes del mediodía. Debido al alto nivel de peligrosidad de los acusados, se realizará un complejo operativo de seguridad a su arribo al Aeropuerto de Santiago.

El traslado ya se materializó en un vuelo Hércules desde Washington y hará una escala en Bogotá.

Según recogió Cooperativa, “El Turko” es sindicado como el líder de “Los Piratas”, una facción del Tren de Aragua, que planificó y ejecutó el crimen de Ojeda.

A “El Turko” también se le acusa de estar implicado en el asesinato del carabinero Emmanuel Sánchez, ocurrido en Quinta Normal en abril de 2024, cuando intentó frustrar un robo de celulares.

“Gocho” habría sido uno de los controladores de la toma Santa Marta de Maipú, lugar que fue uno de los centros de operaciones del grupo. Además, se le imputa haber participado directamente en el entierro del cuerpo de Ojeda en ese lugar.