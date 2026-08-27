Home Nacional "caso ojeda: este viernes llegarán a santiago extraditados dos mie..."

Caso Ojeda: Este viernes llegarán a Santiago extraditados dos miembros del Tren de Aragua

“El Turko” y “Gocho”, detenidos en Estados Unidos y Colombia, están imputados por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano. La llegada de los sujetos está prevista para antes del mediodía. Debido al alto nivel de peligrosidad de los acusados, se realizará un complejo operativo de seguridad a su arribo al Aeropuerto de Santiago.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Caso Ojeda: Este viernes llegarán a Santiago extraditados dos miembros del Tren de Aragua

Este viernes llegarán extraditados a Chile “El Turko” y “Gocho”, miembros del Tren de Aragua. Están imputados por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda.

Los sujetos, cuyos nombres son Adrián Gámez o Rafael Gámez y Luis Carrillo, respectivamente, se encuentran detenidos en Estados Unidos y Colombia, informó La Tercera.

La llegada de los sujetos está prevista para antes del mediodía. Debido al alto nivel de peligrosidad de los acusados, se realizará un complejo operativo de seguridad a su arribo al Aeropuerto de Santiago.

El traslado ya se materializó en un vuelo Hércules desde Washington y hará una escala en Bogotá.

Según recogió Cooperativa, “El Turko” es sindicado como el líder de “Los Piratas”, una facción del Tren de Aragua, que planificó y ejecutó el crimen de Ojeda.

A “El Turko” también se le acusa de estar implicado en el asesinato del carabinero Emmanuel Sánchez, ocurrido en Quinta Normal en abril de 2024, cuando intentó frustrar un robo de celulares. 

“Gocho” habría sido uno de los controladores de la toma Santa Marta de Maipú, lugar que fue uno de los centros de operaciones del grupo. Además, se le imputa haber participado directamente en el entierro del cuerpo de Ojeda en ese lugar.

Source Texto: La Nación/ Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Kast critica decisión de tribunales que deja sin efect...

En la ceremonia por el “Día del Camionero”, el Mandatario se refirió a las medidas de seguridad que ha realizado su Gobierno, destacando los traslados de reos en el marco de la Operación Cancerbero. “Estamos haciendo traslados a pesar del hacinamiento en las cárceles, pero nos hemos encontrado con problemas”, consignó Emol.

Leer mas
Internacional
Noruega en vilo por el estado de salud del rey Harald ...

El monarca, de 89 años, se encuentra hospitalizado desde hace 10 días, debido a una anemia que derivó en una infección en la sangre. Producto de la situación, la familia real y varias autoridades suspendieron sus agendas.

Leer mas
Triunfo
Vidal disparó contra la U por la denuncia a Correa: “N...

El capitán de Colo Colo no se guardó nada y criticó con dureza la acción que emprendió el conjunto azul contra el delantero albo, quien realizó gestos obscenos tras la victoria de su equipo en el Superclásico.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/