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Darío Osorio anotó un golazo en triunfo y clasificación del Midtjylland en la Conference League

El chileno, cuyo futuro en el cuadro danés sigue siendo incierto, aportó con una gran conquista en la contundente victoria de su equipo sobre Rijeka en la última ronda clasificatoria del certamen.

Leonardo Medina
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Darío Osorio anotó un golazo en triunfo y clasificación del Midtjylland en la Conference League

Darío Osorio convirtió un golazo este jueves en la contundente victoria por 4-1 del Midtjylland sobre Rijeka de Croacia. Este resultado, sumado al 2-0 obtenido en el duelo de ida, le permitió al cuadro danés clasificar a la Fase de Liga de la Conference League.

Corría el minuto 51’ cuando el chileno sirvió un córner en corto, combinando con Denil Castillo. Con el balón nuevamente en su poder, eludió con facilidad a su marcador, ingresó al área y cerca de la línea de fondo, sacó un potente remate que superó la resistencia del golero balcánico.

De esta manera, el futbolista, que después sería sustituido en el 57′, llegó a dos conquistas y tres asistencias en la presente temporada.

No obstante, es importante mencionar que durante los últimos días su nombre ha sido vinculado a varios equipos importantes de Europa. Según ha trascendido, su eventual traspaso podría alcanzar los veinte millones de euros.

Por lo pronto, Osorio y sus compañeros deberán estar atentos al sorteo de este viernes para conocer su suerte en el certamen continental.

Revisa el gol de Osorio:

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Midtjylland
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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