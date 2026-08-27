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Fatal atropello de cineasta Paz Ramírez: Ampliaron hasta este viernes detención de acusado

En la audiencia de control de detención de esta tarde, la Fiscalía Metropolitana Oriente indicó que se encuentra pendiente un informe de la SIAT de Carabineros para completar los antecedentes que permitan realizar la formalización.

Patricia Schüller Gamboa
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Fatal atropello de cineasta Paz Ramírez: Ampliaron hasta este viernes detención de acusado

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago amplió hasta este viernes la detención de I.P., hombre chileno, de 53 años, imputado por su presunta responsabilidad en el atropello que causó la muerte de la cineasta Paz Ramírez. El hecho se registrado el domingo pasado en la comuna de Providencia.

Tras el atropello, ocurrido en Andrés Bello con Manuel Montt, el conductor se dio a la fuga sin prestar auxilio a la víctima ni informar lo ocurrido a la autoridad. Debido a la gravedad de las lesiones, Paz Ramírez fue trasladada hasta la Clínica Indisa, donde a las 19:17 horas se confirmó su fallecimiento.

Se encuentra pendiente un informe de la SIAT de Carabineros

En la audiencia de control de detención de esta tarde, la Fiscalía Metropolitana Oriente indicó que se encuentra pendiente un informe de la SIAT de Carabineros para completar los antecedentes que permitan realizar la formalización.

El imputado registra antecedentes por conducción en estado de ebriedad

El hombre fue detenido ayer en calle Merced, en la comuna de Santiago. Durante el procedimiento fueron incautados un vehículo, además de un teléfono celular.

El imputado registra, además, antecedentes penales por conducción en estado de ebriedad.

Paz Ramírez era cineasta, productora, directora y guionista. También era conocida por ser media hermana de las actrices Ángela y María José Prieto, quienes concurrieron este jueves al tribunal.

Qué se sabe del hombre chileno detenido por el atropello y muerte de Paz Ramírez
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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