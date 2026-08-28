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Carmen Gloria Arroyo sufre duro revés y se acaba su programa: conoce la sorpresiva razón

La información fue dada a conocer por El Filtrador. El medio aseguró que “Fuerte y Claro con Carmen Gloria Arroyo” tendrá este viernes 28 de agosto su última emisión.

Eduardo Córdova
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Carmen Gloria Arroyo sufre duro revés y se acaba su programa: conoce la sorpresiva razón

Carmen Gloria Arroyo finalizará su programa en Radio Romántica después de siete meses al aire, en medio de una reestructuración de la parrilla de la emisora.

La información fue dada a conocer por El Filtrador. El medio aseguró que “Fuerte y Claro con Carmen Gloria Arroyo” tendrá este viernes 28 de agosto su última emisión, recogió La Hora.

A partir del lunes, el bloque horario que ocupaba el espacio de la abogada quedará destinado únicamente a música.

El término del programa se produciría como parte de una serie de modificaciones que Radio Romántica prepara para renovar su programación.

¿Por qué termina el programa de Carmen Gloria Arroyo?

De acuerdo con El Filtrador, la salida del espacio “se enmarca en un proceso más amplio de ajustes que la emisora del grupo Bethia viene preparando desde hace algunas semanas”.

Así, la decisión no respondería exclusivamente al programa de Carmen Gloria Arroyo, sino a una reorganización de la oferta musical y de conversación de la estación.

Sin embargo, los cambios en la parrilla también contemplan la incorporación de nuevos programas y figuras a la emisora.

Uno de ellos será “Alerta, de Vuelta a Casa”, nuevo espacio conducido por Rodrigo Sepúlveda, que comenzará sus emisiones el martes 1 de septiembre a las 18:00 horas.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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