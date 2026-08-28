Isabella Kempter: Quién es la turista brasileña que fue baleada durante un asalto en Lo Barnechea

Nuevos antecedentes se han revelado en las últimas horas, luego de que una turista brasileña fuera baleada la madrugada de este jueves, tras sufrir un violento asalto junto a su pareja en Lo Barnechea.

El hecho ocurrió cuando la pareja esperaba para subir a un vehículo que los trasladaría a un centro de esquí.

Según informó Emol, la mujer sufrió el robo de un teléfono celular IPhone y una cartera color blanco. A esto se suman tarjetas bancarias, documentos personales y otras especies que se encontraban al interior del bolso.

El citado medio indicó que la víctima es Isabella Kempter, quien es abogada y tiene 29 años.

Kempter vive en Campinas, en Brasil y está casada. Precisamente, se encontraba en Chile con su pareja.

Respecto a su estado de salud, Emol señaló que actualmente se encuentra estable y sería dada de alta en las próximas 48 horas desde la Clínica Las Condes

Por su parte, un menor de edad fue detenido por el caso, y quedó en internación provisoria mientras dure la investigación.

El relato de su pareja

Cabe destacar que este jueves la pareja de la víctima, identificado como Caetano, relató lo ocurrido, en declaraciones obtenidas por Radio Cooperativa.

“Íbamos a El Colorado con una agencia de viajes. El conductor nos pidió esperar fuera de la van. En menos de diez segundos que el conductor se ausentó llegaron cinco hombres, uno de ellos estaba armado. En ningún momento presentamos algún tipo de resistencia”, sostuvo.

“Ellos efectuaron tres disparos en nuestra dirección. Uno de los disparos dio a mi compañera al lado izquierdo del pecho, por poco no pegó en su corazón, pegó en su pulmón. Ella pasó por una cirugía, gracias a Dios salió todo bien”, añadió.