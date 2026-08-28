Comisión de Nueva Arquitectura del Estado descarta despidos y recortes

Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo y presidenta de la Comisión de Nueva Arquitectura del Estado, descartó que la instancia tenga como objetivo despedir funcionarios, reducir la dotación estatal o eliminar funciones. Aseguró que su foco estará en repensar cómo se organizan las tareas del Estado para mejorar la respuesta a la ciudadanía.



“Los funcionarios públicos no deberían tener aprehensiones. Estamos en las etapas iniciales de esta comisión. Es un tema que nosotros no vamos a ver. Y nosotros tampoco vamos a ver cuántos funcionarios debería tener el Estado ni cuánto digitalizar, ni cuántas funciones suprimir a partir de eso”, dijo Horst en entrevista con Radio Agricultura.



Agregó que “yo creo que sería un error plantear que esto es algo que busca racionalizar, que busca despedir, que busca eliminar. Eso no es el foco de esta comisión”.



“Esta comisión simplemente lo que busca es repensar cómo ordenamos mejor las funciones del Estado precisamente para entregarle una mejor oferta y una mejor respuesta a la ciudadana”, explicó.



Añadió que “estoy bastante segura de que esos prejuicios van a quedar atrás. La verdad es que no es primera vez que se genera alguna tensión cuando se convoca a una comisión. Esas discusiones son más bien de la arena política y no aportan mayormente al debate más público”.



“A mí lo que me parece de esta comisión tremendamente relevante es que por primera vez es un tema que se mira desde una perspectiva transversal. Entonces yo valoro que sea un Gobierno que en su primer año de mandato dedique tiempo a esto”, valoró.



Finalizó asegurando que “yo espero que acá se genere un documento que sirva no solo a estos gobiernos, sino que también a las siguientes administraciones”.