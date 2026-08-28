Biministro Mas por alza del desempleo: “No podemos estar conformes”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó el alza del desempleo a 9,5% durante el trimestre mayo-julio de 2026, cifra que marcó su nivel más alto en cinco años. Indicó que el Gobierno seguirá acelerando inversiones y priorizando la generación de empleos.



“El desempleo ha alcanzado el 9,5% y todavía afecta a más de 980.000 personas. Hay señales que empiezan a mejorar, como la disminución del desempleo femenino y la informalidad. Pero mientras tantos chilenos sigan buscando trabajo, no podemos estar satisfechos”, dijo el secretario de Estado en un video subido a la red social X.



Agregó que “hay algunas señales que empiezan a mejorar, el desempleo femenino vuelve a bajar y también disminuye la informalidad respecto al trimestre anterior. Pero mientras tengamos a tantos chilenos buscando trabajo no podemos estar conformes”.



“Por eso hemos estado muy activos en terreno y conectados con esta urgencia. Pusimos en marcha el Modo Empleo que ya ha generado más de treinta y cinco mil empleos. Y activado oportunidades para cerca de ciento veinticinco mil personas”, aseguró.



Añadió que “estamos trabajando con gobernadores, alcaldes y sector privado. Hemos recorrido Chile inaugurando nuevas inversiones y destrabando más de cincuenta proyectos”.



“Porque sabemos que detrás de cada proyecto que se pone en marcha hay empleos, proveedores, familias que recuperan esperanza. Sabemos que queda mucho por hacer, para quien hoy no tiene trabajo las señales todavía no son suficientes. Vamos a seguir acelerando inversiones y poniendo el empleo en el centro de nuestras decisiones, con especial preocupación por mujeres y jóvenes”, sostuvo.



Mas sostuvo que “no queremos una recuperación que exista solamente en las estadísticas, queremos que se sienta en las regiones, llegue a los hogares y se traduzca en más y mejores empleos para todos los chilenos”.