El gesto de Gala Caldirola que sorprendió a seguidores tras infidelidad de Luis Jiménez

Gala Caldirola ha utilizado sus redes sociales durante los últimos días para mantenerse en contacto con sus seguidores, luego de conocerse la infidelidad de Luis Jiménez con “Coté” López.

Tras entregar su testimonio en “Primer Plano”, la española recibió numerosas muestras de apoyo en redes sociales. Varias de ellas fueron respondidas directamente por la modelo, recogió La Hora.

En ese contexto, Caldirola publicó un video para compartir una reflexión dirigida especialmente a sus seguidoras. Sin embargo, un detalle durante el registro llamó la atención.

“Se vienen muchos proyectos muy bonitos que nunca había dejado de lado, entonces me apetecía hacerles un recordatorio”, expresó inicialmente.

Luego, agregó: “Independientemente de si caminas sola o acompañada o de las circunstancias, nunca te dejes de lado, nunca te olvides de qué eres capaz, de tu potencial, de no soltar tus sueños, de ir detrás de ellos”.

Gala Caldirola sigue usando argolla de Luis Jiménez

Mientras entregaba su mensaje, Gala Caldirola fue vista tocando constantemente la argolla de compromiso que le regaló Luis Jiménez.

La modelo todavía utiliza el anillo. Además, de acuerdo con Chilevisión, en un momento lo colocó en su dedo anular, después de llevarlo inicialmente en otro dedo.

Este gesto generó especulaciones en redes sociales sobre una eventual reconciliación con Luis Jiménez.

Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado que hayan retomado su relación.

Finalmente, Gala Caldirola cerró su reflexión con otro mensaje dirigido a sus seguidoras. “Eso depende solamente de ti, de nadie más, y te lo quería recordar, que todo va a estar bien, mujeres power”, expresó.