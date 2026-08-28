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Reportan caída de helicóptero en el Cajón del Maipo: aeronave trasladaba a turistas

Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió en el sector de Parraguirre, al noroeste de la intersección del Valle del Alfalfal.

Eduardo Córdova
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Reportan caída de helicóptero en el Cajón del Maipo: aeronave trasladaba a turistas

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó durante la tarde de este viernes sobre un accidente de helicóptero en el Cajón del Maipo, Región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió en el sector de Parraguirre, al noroeste de la intersección del Valle del Alfalfal.

La DGAC informó que investigadores de su Departamento de Prevención de Accidentes se trasladaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes, recogió La Hora.

La aeronave involucrada corresponde a un helicóptero AS350 de la empresa Ecocopter, matrícula CC-DHK.

De acuerdo con información preliminar, el helicóptero trasladaba a un grupo de turistas hacia un centro de entretención invernal.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de los ocupantes de la aeronave ni las circunstancias que provocaron el accidente.

El hecho se mantiene en desarrollo, mientras los equipos especializados trabajan para esclarecer las causas del suceso aéreo.

Source Texto: La Nación / Foto: Wikipedia (referencial)
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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