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VIDEO: Trump sugiere renombrar los Océanos Atlántico y Pacífico a Océano “América”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su disputa geopolítica con Canadá al ordenar que el histórico lago Ontario pase a denominarse “lago América”. El mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva en la Casa Blanca para impulsar el cambio de nombre, en medio de las crecientes diferencias entre Washington y Ottawa.