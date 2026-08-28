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“No busquemos problema donde no lo hay”: Gago descartó tajante supuesto conflicto con Aránguiz

El técnico de Universidad de Chile fue consultado en conferencia de prensa por el supuesto problema con el “Príncipe”, a lo cual respondió de manera categórica y molesto. Además, se refirió a la polémica por los gestos obscenos de Javier Correa.

Leonardo Medina
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“No busquemos problema donde no lo hay”: Gago descartó tajante supuesto conflicto con Aránguiz

Luego de la derrota por 2-1 ante Colo Colo en el Superclásico surgió un polémico rumor en Universidad de Chile, vinculado al técnico Fernando Gago y un referente del equipo, como es Charles Aránguiz. 

Según trascendió, supuestamente existió un conflicto entre el DT y el “Príncipe”, quien se habría molestado al ser reemplazado en el duelo con los albos. Por eso, en la conferencia de prensa de este viernes al entrenador argentino le consultaron por el tema y respondió de manera tajante.

“No hay problema, cámbiame la pregunta. Me enteré recién. No hay absolutamente nada de lo que se dijo. No hay ningún problema, ninguno. No busquemos problema donde no lo hay, por eso te digo, aprovecha la pregunta y pregúntame otra cosa porque no hay ningún problema. Está todo perfecto”, expresó el estratega.

Sobre si Aránguiz le pidió el cambio, respondió molesto: “¿Otra vez vamos a hablar lo mismo? Ya lo hablé, ya lo dije, ya está”.

Los gestos de Correa

Por otra parte, Gago se refirió a la polémica por los gestos obscenos del delantero de Colo Colo, Javier Correa. Al respecto, sostuvo: “Mira tengo algo que voy a decir siempre, no me corresponde hablar de un jugador que no es de mi institución, para hablar hay que estar dentro. Los jugadores se equivocan, a mi me pasó”.

“A medida que pasan los años hay más información que tenemos que intentar ser algo de ejemplo, no comparto que el jugador sea ejemplo porque el ser humano se equivoca. Los maestros (profesores), los que se levantan temprano para dar de comer a su familia son ejemplos, no los jugadores”, enfatizó.

Asimismo, planteó que “hay un montón de situaciones de las que opinamos, cada uno las puede entender o no”. 

“En mi caso, no creo en eso de opinar de algo cuando ya pasó, ya está. Si me preguntas a mí, yo no actuaría así hoy. Quizás lo hice en un momento, hoy te digo que no lo hago jamás”, cerró.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
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