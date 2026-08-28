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Empresas eléctricas y  de gas recurren al TC por norma que garantiza reconexión gratuita en zonas declaradas en catástrofe

El artículo 31 de la Ley de Reconstrucción las obliga a reponer el suministro básico a clientes residenciales y mipymes ubicados en zonas declaradas en estado de catástrofe. Esto sin importar que mantengan deudas vigentes y sin cobrar por la reconexión.

Patricia Schüller Gamboa
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Empresas eléctricas y  de gas recurren al TC por norma que garantiza reconexión gratuita en zonas declaradas en catástrofe

Las empresas de electricidad y de gas acudieron al Tribunal Constitucional (TC) para frenar el artículo 31 de la Ley de Reconstrucción, más conocida como Megarreforma.

La normativa las obliga a reponer el suministro básico a clientes residenciales y mipymes ubicados en zonas declaradas en estado de catástrofe. Esto sin importar que mantengan deudas vigentes y sin cobrar por la reconexión.

Según consignó Radio Cooperativa, la norma establece que las compañías deberán reponer el agua potable y el alcantarillado en un plazo máximo de 24 horas. Mientras que para los servicios de electricidad y gas fija un límite de 48 horas, contadas desde la solicitud del usuario.

El TC rechazó el martes pasado, por nueve votos contra uno, un requerimiento del Gobierno que buscaba declarar inconstitucional el artículo.

TC rechaza requerimiento del Gobierno en contra de norma que garantiza reconexión gratuita en zonas declaradas en catástrofe
Source Texto: La Nación/Foto: Pixabay
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