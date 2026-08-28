Ecocopter confirma que helicóptero accidentado en la cordillera iba sin pasajeros: piloto está fuera de riesgo vital

Ecocopter confirmó que el helicóptero matrícula CC-DHK sufrió un accidente durante una operación de heliski en el sector cordillerano de la zona central del país.

La compañía informó que la aeronave se encontraba sin pasajeros al momento del accidente. En su interior viajaba únicamente el comandante encargado de pilotear el helicóptero.

El piloto fue trasladado hasta un centro asistencial. Según detalló Ecocopter, permanece consciente, presenta lesiones y se encuentra fuera de riesgo vital.

La empresa indicó que, tras tomar conocimiento de la emergencia, activó sus procedimientos y protocolos de respuesta. Además, concentró sus esfuerzos en asistir al piloto y coordinar las acciones con las autoridades.

El accidente fue informado a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), de acuerdo con los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones.

Asimismo, Ecocopter dispuso unidades aéreas propias para labores de asistencia y rescate. También informó del accidente a Carabineros del sector y activó los protocolos de búsqueda y salvamento (SAR).

Accidente ocurrió durante una operación de heliski

De acuerdo con el comunicado, el vuelo se desarrollaba como parte de una faena de heliski previamente informada y notificada mediante un plan de vuelo.

La empresa aseguró que se encuentra colaborando con las autoridades y entregando los antecedentes que sean requeridos durante la investigación.

Por ahora, no se han establecido oficialmente las circunstancias que provocaron el accidente. Las causas y los eventuales factores involucrados permanecen bajo investigación.

“En esta etapa inicial, y al existir una investigación la información respecto de las circunstancias, causas o eventuales factores del accidente están siendo investigadas. Estos aspectos deberán ser establecidos por la autoridad competente”, señaló Ecocopter.

Finalmente, la identidad del piloto se mantendrá bajo reserva mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes. La compañía indicó que adoptó esta decisión por respeto al involucrado y su familia.