Qué hacer en Santiago: panoramas, eventos y actividades para disfrutar durante septiembre

Si buscas qué hacer en Santiago durante septiembre, la capital tendrá una variada programación de panoramas, eventos y actividades para distintos gustos. Durante el mes habrá ferias dedicadas al arte y el diseño, celebraciones en torno al vino, encuentros deportivos y propuestas de entretenimiento.

Además, quienes estén interesados en la cultura japonesa podrán encontrar alternativas inspiradas en el anime y el universo de Studio Ghibli, mientras que otras actividades estarán enfocadas en la gastronomía, las Fiestas Patrias, el cine y el bienestar.

Cultura japonesa: ferias y panoramas inspirados en el anime y Studio Ghibli

Feria Ghiblimania

Si eres fan de la cultura japonesa y las películas de Studio Ghibli, puedes asistir a Ghiblimania, un encuentro inspirado en el universo creado por el reconocido estudio de animación japonés. La actividad invita a sumergirse en un ambiente de fantasía y nostalgia, con referencias a películas como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro y El castillo ambulante.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer una feria con emprendimientos temáticos, merchandising y productos inspirados en las películas de Studio Ghibli.

Fecha: 12 de septiembre

Hora: 12:00 a 19:00 horas

Lugar: Casa de los Diez, Santa Rosa 179, Santiago, Región Metropolitana

Entrada: Gratuita

Mega Feria Friki en Cerrillos

Si buscas qué hacer en Santiago durante septiembre y te gustan el anime, la cultura japonesa y los videojuegos, puedes visitar la Mega Feria Friki en Cerrillos. La actividad reunirá distintas propuestas y productos relacionados con algunos de los universos más populares de la cultura friki.

Los asistentes podrán encontrar artículos de Pokémon, anime y Digimon, además de accesorios gamer y productos coleccionables. La feria se realizará durante toda la tarde en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Fecha: Domingo 6 de septiembre

Hora: 12:00 a 19:00 horas

Lugar: Parque Bicentenario de Cerrillos, Región Metropolitana

Qué hacer en Santiago: celebra el vino chileno con degustaciones y experiencias

Día del Vino en MUT

El Día del Vino llega a MUT con una experiencia que reunirá a más de 40 viñas provenientes de distintos lugares de Chile. Durante dos jornadas, los asistentes podrán realizar un recorrido a través de degustaciones, experiencias y catas guiadas.

Además, quienes participen podrán acercarse a la Barra Selección del Sommelier, donde podrán probar diferentes alternativas y descubrir nuevas formas de disfrutar el vino chileno.

Fecha: 5 y 6 de septiembre

Hora: 12:00 a 21:00 horas

Lugar: Piso 4 de MUT, Santiago, Región Metropolitana.

Entradas: Venta anticipada y presencial durante el evento

Vive el Día del Vino en el Valle del Maipo

La celebración reunirá a 20 viñas del Valle del Maipo en pleno centro de la capital, quienes llegarán con sus vinos, historias y distintas experiencias para los asistentes.

Durante la actividad podrás conocer y degustar las propuestas de las viñas participantes, descubriendo nuevos sabores y celebrando la identidad vitivinícola de Santiago. Entre las viñas que serán parte de esta jornada se encuentran Concha y Toro, Odfjell Vineyards, Pérez Cruz, Santa Rita, Viña Tarapacá y Viña Terramater, entre otras.

Fecha: 3 y 4 de septiembre

Hora: 12:00 a 19:00 horas

Lugar: Barrio La Bolsa, Santiago, Región Metropolitana

Entrada: Gratuita

Qué hacer en Santiago: ferias, actividades y encuentros para disfrutar en septiembre

Feria Tim Burton

Si te gusta el cine y la estética de Tim Burton, puedes visitar esta feria temática que regresa con un fin de semana dedicado al particular universo del director.

Durante la jornada habrá cosplayers, actividades, concursos y una zona fotográfica inspirada en Tim Burton, junto con animación durante todo el evento. Los asistentes también podrán ir disfrazados y ser parte de una experiencia marcada por la fantasía, la creatividad y los personajes característicos de su obra.

Fecha: 5 y 6 de septiembre

Hora: 12:00 a 19:00 horas

Lugar: Casa de los Diez, Santa Rosa 179, Metro Santa Lucía, Santiago, Región Metropolitana

Entrada: Liberada

Barrio Gráfico

Si buscas qué hacer en Santiago durante septiembre, puedes visitar la primera edición de Barrio Gráfico, una feria dedicada a la ilustración, el arte y el diseño que reunirá a distintos emprendedores y artistas con sus propuestas gráficas.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los distintos stands, conocer el trabajo de creadores locales y disfrutar de una oferta gastronómica. Además, la actividad contará con DJs en vivo.

Fecha: 12 de septiembre

Hora: 11:30 a 19:00 horas

Lugar: Pío Nono 235, Metro Baquedano, Providencia, Región Metropolitana.

Encuentros ALZAR

Si quieres participar en actividades para compartir, moverte y conocer nuevas personas, ALZAR tendrá distintos encuentros durante el mes. La iniciativa contempla panoramas pensados para mujeres, con actividades deportivas y de bienestar.

Panoramas:

5 de septiembre: Fondita Fiestas Patrias x ALZAR

Hora: 10:30 horas

Lugar: Parque Intercomunal

Entrada: Cupos limitados, con entradas disponibles a través de Evently.

12 de septiembre: Clase de yoga gratuita

Hora: 10:00 horas

Lugar: Parque Juan Pablo II

Entrada: Gratuita y apta para todos los niveles.