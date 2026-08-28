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Fiscal Barros destaca rol de imputados clave en crimen de Ronald Ojeda que hoy llegaron al país

El persecutor sostuvo que “las personas que trajimos hoy a presencia de tribunales son las personas más relevantes que tenemos. Uno en el ámbito de la toma Santa Marta, que estaba a cargo de la administración de esa toma (“Gocho”) y en el caso de ‘El Turko’ era el encargado para Chile del Tren de Aragua”.

Patricia Schüller Gamboa
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Fiscal Barros destaca rol de imputados clave en crimen de Ronald Ojeda que hoy llegaron al país

El fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, dijo que la investigación por el homicidio del exmilitar venezolano,  Ronald Ojeda, “ya tiene 26 detenidos, 19 de los cuales ya están a la espera de juicio oral,  fijado para el 20 de octubre. Y otros en fase de investigación previa a la acusación”.

Barros destacó que las dos personas que llegaron este viernes extraditadas, y que son sospechosas de haber participado en el secuestro y crimen, ocurrido en febrero de 2024, son relevantes. Esto en el marco de la indagatoria.

“Las personas que trajimos hoy a presencia de tribunales son las personas más relevantes que tenemos. Uno en el ámbito de la toma Santa Marta, que estaba a cargo de la administración de esa toma (“Gocho”). Y en el caso de ‘El Turko’ era el encargado para Chile del Tren de Aragua”, agregó el persecutor.

Barros contó que hay 6 sujetos que ya fueron identificados y que están prófugos. Contra ellos pesa una orden de detención activa.

Este viernes llegaron al país Rafael Gámez Salas, alias “El Turko”, señalado como uno de los líderes de “Los Piratas de Aragua”. Fue extraditado desde Estados Unidos. Mientras que el segundo imputado es Luis Carrillo Ortiz, conocido como “El Gocho”. Fue detenido en Colombia por la Policía Nacional de ese país en 2025, tras una alerta roja de Interpol.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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