Qué hacer en Concepción: parques para disfrutar con tus mascotas en la ciudad y sus alrededores

Si buscas qué hacer en Concepción junto a tus mascotas, existen distintos parques y espacios al aire libre en la ciudad y sus alrededores que puedes visitar con tus perros. Desde sectores con áreas verdes y senderos hasta lugares con espacios especialmente pensados para que puedan jugar y realizar actividad física.

En esta ruta encontrarás alternativas ubicadas en Concepción y comunas cercanas como San Pedro de la Paz, Talcahuano y Hualpén, ideales para disfrutar de una jornada al aire libre junto a tu compañero.

Qué hacer en Concepción: descubre parques y espacios naturales para recorrer con tu mascota

Mirador Andalué

Dirección: Sector de Andalué, San Pedro de la Paz, Biobío.

Ubicado en San Pedro de la Paz, a pocos minutos de Concepción, este sector destaca por sus áreas verdes, paisajes y espacios donde las personas suelen salir a caminar y compartir junto a sus perros.

El lugar permite disfrutar de una jornada tranquila junto a las mascotas, recorriendo el entorno y aprovechando sus espacios abiertos. Además, su ubicación en altura permite apreciar parte del paisaje de San Pedro de la Paz y sus alrededores.

Parque Tumbes

Dirección: Parque tumbe, Talcahuano, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción junto a tu mascota, el Parque Tumbes es una alternativa para disfrutar de la naturaleza a pocos minutos de la ciudad. Ubicado en la comuna de Talcahuano, este espacio cuenta con cerca de 20 hectáreas y destaca por sus áreas verdes, bosques nativos y senderos para recorrer el entorno.

El parque es una opción para realizar caminatas y disfrutar de una jornada al aire libre junto a tu perro. Además, su entorno permite conocer parte de la flora y fauna característica de la zona, con especies de árboles nativos como boldos, peumos, maquis y olivillos.

Qué hacer en Concepción: conoce espacios especialmente pensados para disfrutar con perros

Caleta Chome

Dirección: Caleta Chome, Hualpén, BioBío.

Ubicada en la comuna de Hualpén, se encuentra a unos 45 minutos de la ciudad de Concepción y forma parte del Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén.

El sector destaca por sus vistas al océano, su vegetación y su entorno natural, por lo que es una opción para quienes quieran salir a pasear junto a sus perros y recorrer los alrededores.

Plaza circuito de perros San Benito Las Flores

Dirección: Av. 3 Poniente, San Pedro de la Paz, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción junto a tu mascota, la Plaza Circuito de Perros San Benito Las Flores es una alternativa especialmente pensada para disfrutar junto a los perros. Ubicada en San Pedro de la Paz, a pocos minutos de Concepción, este espacio cuenta con un circuito donde las mascotas pueden jugar, correr y realizar actividad física.

Uno de sus principales atractivos son los obstáculos diseñados para los perros, que permiten que las mascotas puedan entretenerse y recorrer distintas estaciones.