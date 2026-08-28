Jetsmart responde a Migraciones: Niega transporte ilegal y afirma que multas están judicializadas 

Jetsmart alzó la voz y respondió al embargo de sus cuentas bancarias informado por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).

La aerolínea, mediante un comunicado, aseguró que las multas que provocaron la medida están siendo discutidas ante los tribunales. A su vez, negó que correspondan a casos de “transporte ilegal de personas”.

Cabe destacar que, de acuerdo a Migraciones, las sanciones tenían relación principalmente con el traslado a Chile de extranjeros que no contaban con la documentación necesaria para ingresar al país. Además, en otros casos apuntaban a la falta de entrega de listados de pasajeros.

Bajo ese contexto, según consignó Emol, la compañía precisó que “las multas se encuentran actualmente controvertidas en sede judicial y representan menos del 0,0003% de los pasajeros que la aerolínea transporta anualmente”.

“Es importante aclarar que dichas multas se relacionan con una controversia respecto de la entrega de información requerida por la autoridad migratoria”, enfatizó. A esto último añadió: “Y, en ningún caso, con el transporte ilegal de personas”.

“Resulta improcedente“

Asimismo, Jetsmart subrayó que “resulta improcedente que un servicio público presente como definitivas sanciones cuya legalidad está siendo discutida en procesos actualmente en tramitación ante los Tribunales de Justicia”.

En cuanto al embargo anunciado, la compañía dijo “que se trata de una medida cautelar propia de un procedimiento ejecutivo en curso”. Lo anterior estaría acotado “a un monto de aproximadamente $780 millones de pesos, y que no corresponde a un embargo general de sus cuentas bancarias”.

“Esta medida no tiene impacto material en sus operaciones, las que continúan desarrollándose con absoluta normalidad”, sostuvo.

Jetsmart mencionó que “mantiene su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente y con la colaboración con las autoridades competentes”. Sin embargo, aclaró que seguirá utilizando las herramientas judiciales disponibles para defender su posición.

“Espera que estas controversias sean resueltas por los tribunales de justicia, con pleno respeto al debido proceso y sobre la base de los antecedentes que forman parte de cada causa”, concluyó.