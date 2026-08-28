Lucas Cepeda entregó una asistencia en caída del Elche ante Racing de Santander

Lucas Cepeda se matriculó este viernes con una asistencia en la derrota por 3-2 que sufrió Elche a manos del Racing de Santander en condición de visita, por la fecha 3 de La Liga de España.

La escuadra verdiblanca tuvo como principal figura al marroquí Yassir Zabiri, quien brilló con un triplete en la primera fracción (15′, 21′ y 36′), aprovechando las falencias del exportero de Universidad Católica, Matías Dituro.

Bien entrado el complemento, el seleccionado nacional hizo su ingreso a la cancha (70′) y poco después habilitó a Buba Sangaré para el descuento ilicitano (78′).

Apenas un minuto más tarde, Fernando Niño se hizo presente para estrechar aún más las cifras, pero la reacción de la visita no alcanzó para siquiera igualar el marcador.

De esta manera, el conjunto franjiverde se quedó en el 18° lugar de la tabla con apenas 1 punto, situándose en puestos de descenso.

El lunes 7 de septiembre, a partir de las 16:30 horas, Elche recibirá a la Real Sociedad, elenco que aún no ha sumado puntaje en el torneo.

La asistencia de Cepeda: