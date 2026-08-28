Cerca de 28 mil párvulos mejoraron su asistencia regular al jardín infantil gracias a nuevo sistema de seguimiento individual

Cerca de 28 mil párvulos mejoraron su asistencia regular al jardín infantil entre 2022 y 2025. Esto gracias al seguimiento individual implementado por Junji junto a Fundación Educacional Oportunidad. En ese periodo, la proporción de niños y niñas que asistió al menos al 80% de los días aumentó de 21% a 31,3%, en un universo de más de 738 mil párvulos.

El avance se enmarca en el Proceso Institucional de Asistencia y Permanencia de Junji, que reemplazó la mirada centrada en promedios por el seguimiento de la trayectoria de cada niño y niña. Mediante un reporte incorporado en Gesparvu, los equipos pueden detectar tempranamente situaciones de ausentismo reiterado. Y, a través de los comités de asistencia, activar estrategias de acompañamiento junto a las familias.

“Pasar de mirar promedios a observar la trayectoria de cada niña y niño cambió nuestra forma de trabajar”

“Pasar de mirar promedios a observar la trayectoria de cada niña y niño cambió nuestra forma de trabajar. Hoy contamos con información individualizada que nos permite identificar tempranamente situaciones de riesgo. Y actuar oportunamente junto a las familias” explicó Elizabeth Barriga, encargada nacional de Gestión Curricular de Junji.

La alianza comenzó en 2019 y entre 2020 y 2021, Junji adaptó a su realidad la metodología de mejora continua del programa Asistencia Escolar de Fundación Educacional Oportunidad. Y estableció como meta que cada párvulo asista al menos al 80% de los días. La iniciativa inició como piloto en seis regiones en 2022 y luego se extendió a todo el país. A noviembre de 2025, el 90% de los jardines infantiles contaba con comités de asistencia activos.

María de la Luz González, directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad, señaló que “los avances alcanzados, especialmente mediante los comités de asistencia, demuestran el valor de sumar capacidades entre instituciones públicas y privadas. Como Fundación, queremos seguir poniendo nuestros aprendizajes al servicio del sistema educativo, porque estamos convencidos de que estas alianzas son fundamentales para fortalecer la educación parvularia del país”.

Aunque Junji fijó una meta institucional de 80%, Fundación Educacional Oportunidad promueve avanzar hacia el 90%, umbral que la evidencia internacional relaciona con mayores oportunidades de aprendizaje.

“Que Junji haya instalado el 80% como meta institucional es un primer paso enorme, muy por sobre la realidad nacional, y deja la vara puesta para seguir avanzando. Lo central es que hoy el sistema está mirando a cada párvulo, y no sólo al promedio del jardín que es algo que desearíamos para el sistema educativo completo”, complementó Yanira Alée, jefa del programa Asistencia Escolar de Fundación Educacional Oportunidad.