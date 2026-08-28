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Fatal atropello de Paz Ramírez: Tribunal decretó prisión preventiva para conductor

El imputado, de 53 años, fue formalizado por conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte y por incumplir la obligación de detener la marcha, prestar auxilio y dar aviso a la autoridad. La Fiscalía presentó en la audiencia un informe del OS-9 de Carabineros que dio cuenta de que el hombre había asistido a un almuerzo en el Estadio Español donde, según arrojaron las cámaras del recinto, bebió seis copas de sangría, consignó Radio Cooperativa.

Patricia Schüller Gamboa
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Fatal atropello de Paz Ramírez: Tribunal decretó prisión preventiva para conductor

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la medida cautelar de prisión preventiva contra Ignacio Palma (53), detenido por conducir el vehículo que atropelló y causó la muerte de la cineasta, Paz Ramírez. El hecho ocurrió el domingo 23 de agosto, en la comuna de Providencia.

El imputado fue formalizado por conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte, Y por incumplir la obligación de detener la marcha, prestar auxilio y dar aviso a la autoridad.

Bebió seis copas de sangría

La Fiscalía presentó en la audiencia un informe del OS-9 de Carabineros. Este dio cuenta de que Palma había asistido a un almuerzo en el Estadio Español. Según arrojaron las cámaras del recinto, bebió seis copas de sangría, consignó Radio Cooperativa.

Palma fue detenido tres días después del accidente en su departamento, en Santiago Centro. Esto luego de una investigación desarrollada por Carabineros. Esta permitió reconstruir el recorrido del vehículo mediante cámaras de seguridad públicas y privadas.

Trayecto de más de 15 kilómetros

Según consignó 24Horas, las diligencias establecieron un trayecto de más de 15 kilómetros desde el lugar del accidente hasta un edificio ubicado en calle Merced, en Santiago, donde finalmente fue ubicado el imputado y el automóvil involucrado.

Conductor dijo que pensó que había atropellado a un perro

Durante las diligencias posteriores a su captura, el conductor habría señalado que no se detuvo porque pensó que había atropellado a un perro y no a una persona. Sin embargo, los antecedentes reunidos por los investigadores permitieron vincular el vehículo con el accidente. Esto luego de que fuera encontrado con daños compatibles con el impacto registrado en Providencia.

La formalización se concretó luego de que el 8° Juzgado de Garantía de Santiago ampliara previamente la detención del imputado, a solicitud de la Fiscalía. Esto a la espera de un informe técnico de la SIAT de Carabineros.

Con la decisión de este viernes, Palma quedó sujeto a la cautelar de prisión preventiva mientras continúa la investigación por el fatal atropello.

Fatal atropello de cineasta Paz Ramírez: Ampliaron hasta este viernes detención de acusado
Source Texto: La Nación/Foto: Aton/Alga
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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