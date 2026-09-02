Comisión de Seguridad del Senado sesionará en San Bernardo por amenazas a alcalde  White

En respuesta a los antecedentes conocidos recientemente sobre un plan para atentar contra la vida del alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), la Comisión de Seguridad Pública del Senado sesionará de manera extraordinaria en el municipio de la comuna el próximo lunes 7 de septiembre, a las 15:00 horas.



El senador Karim Bianchi (Indep), presidente de la instancia, indicó que “vamos a tomar ese acuerdo, el día lunes vamos a estar allá. Vamos a conversar en San Bernardo respecto a proyectos de seguridad. Pero también sobre esta situación que es un punto de inflexión que debemos tomar como una oportunidad de encuentro”.



“La prioridad es resolver cómo hacemos mejor gestión, cómo destinamos más recursos. Y cómo despachamos rápidamente las leyes pendientes”, aseguró Bianchi.

Castro: “Esta sesión es clave para demostrar que el Estado no se va a poner de rodillas”

El senador Juan Luis Castro (PS) enfatizó en que “esta sesión es clave para demostrar que el Estado no se va a poner de rodillas frente al crimen organizado. No podemos permitir que ninguna autoridad, fiscal, policía o ciudadano ejerza sus funciones bajo amenaza. Debemos actuar hoy con firmeza. Para evitar que el delito tome el control de nuestras instituciones”.



Durante la sesión extraordinaria en San Bernardo, la comisión revisará la agenda legislativa prioritaria. Y evaluará eventuales innovaciones legales respecto a los tipos penales de amedrentamiento y protección a autoridades.



Previo a esto, el senador Karim Bianchi, sostendrá una reunión con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, con el objetivo de acelerar y viabilizar los proyectos de ley que se encuentran actualmente en trámite.