Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para quienes prefieren pescados y mariscos

Los amantes de los productos del mar no necesariamente tienen que viajar hasta la costa para disfrutar una comida abundante. En Santiago existen tenedores libres donde pescados, ceviches, camarones y diferentes preparaciones con mariscos forman parte de la experiencia.

Si buscas qué hacer en Santiago y prefieres los sabores marinos antes que las carnes, puedes encontrar desde restaurantes especializados hasta grandes buffets de gastronomía peruana. A continuación, conoce tres alternativas para probar.

Qué hacer en Santiago: un buffet especializado en productos del mar

Rey Camarón

Dirección: Constitución 151, Providencia.

Rey Camarón es probablemente la alternativa más directamente relacionada con este tipo de gastronomía. El restaurante ofrece una modalidad “all you can eat” centrada en pescados y mariscos, con preparaciones frías y calientes.

Su propuesta incluye distintas alternativas marinas que permiten recorrer varios sabores durante una misma visita. Por ello, es una opción especialmente atractiva para quienes quieren que los productos del mar sean los verdaderos protagonistas de la comida.

Además, su ubicación en Providencia permite combinar la visita con otros panoramas en los sectores de Bellavista y Parque Metropolitano.

Qué hacer en Santiago: ceviches, pescados y mariscos en Ñuñoa

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Perú Mágico ofrece una propuesta más amplia, pero los pescados y mariscos ocupan un espacio importante dentro de su buffet de gastronomía peruana.

Entre sus alternativas se encuentran ceviches y diferentes preparaciones marinas, además de platos calientes, ensaladas, carnes a la parrilla y postres. Esto permite alternar productos del mar con otras especialidades durante la visita.

Actualmente, el restaurante funciona todos los días y mantiene atención hasta la medianoche de lunes a sábado, por lo que puede visitarse tanto para almorzar como para cenar.

Qué hacer en Santiago: sabores del mar y comida peruana

Pachamama Tenedor Libre

Dirección: Antonio Varas 2207, Ñuñoa.

Pachamama es otra alternativa para quienes quieren encontrar productos del mar dentro de un buffet variado. El propio restaurante destaca sus sabores marinos junto con carnes, ensaladas, acompañamientos y postres.

Su propuesta está centrada principalmente en la gastronomía peruana. Los ceviches también aparecen entre las preparaciones destacadas por quienes han visitado el establecimiento.

Pachamama funciona durante toda la semana y mantiene atención hasta la medianoche de lunes a sábado. Así, puede incorporarse tanto a un panorama de almuerzo como a una salida durante la noche.

Sabores marinos sin salir de Santiago

Pescados y mariscos pueden encontrarse en diferentes formatos dentro de los tenedores libres de la capital. Mientras algunos restaurantes construyen prácticamente toda su propuesta alrededor de los productos del mar, otros los combinan con carnes y especialidades peruanas.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago y prefieres ceviches, pescados, camarones y mariscos, estos tres restaurantes ofrecen alternativas para disfrutar sabores marinos sin tener que salir de la capital.