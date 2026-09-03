Ministra Chomali sobre vacunación de personas fallecidas: “Quiero creer que es un problema de calidad de registro”

La ministra de Salud, May Chomali, reaccionó al reciente informe de la Contraloría General de la República, en torno a la gestión de vacunas contra la influenza.

Dicho informe, entre diferentes puntos, detectó más de 760 mil dosis adquiridas para la campaña de 2024 que vencieron sin ser distribuidas, según consignó Emol.

Asimismo, se alertó sobre registros de vacunación asociados a personas que ya habían fallecido.

En ese marco, en una entrevista con EmolTV, la ministra indicó que “lo que vimos fue el informe que hizo la Contraloría. Efectivamente, desgraciadamente las vacunas contra la influenza no se pueden usar de un año a otro”.

La secretaria de Estado explicó que la composición de las vacunas cambia cada temporada, conforme con las cepas que circularán en el invierno.

Chomali precisó que, a raíz de lo anterior, una dosis que no haya sido utilizada en un período no puede reservarse para la próxima campaña. “Aun cuando no estén vencidas no se pueden usar porque no tienen la efectividad que debería tener”, afirmó

En cuanto a los registros asociados a personas fallecidas, la ministra remarcó: “Yo quiero creer y conociendo lo que ocurre, que eso es solamente un problema de calidad de registro”.

El Registro Nominal de Inmunizaciones

Sobre esto último, mencionó que el actual sistema de Registro Nominal de Inmunizaciones permite que se produzcan ese tipo de errores. Dicha situación, según explicó, ocurre porque no existiría un control que advierta de casos en los que, por ejemplo, una persona registrada ya falleció.

“Yo creo que es exclusivamente error en el ingreso de los datos”, enfatizó. A la vez, agregó: “Uno de los programas que estamos priorizando para hacer las transformaciones necesarias en transformación digital tiene que ver con el registro nominal de vacunas”.

La ministra dijo que actualmente el Registro Nominal de Inmunizaciones no está conectado con los sistemas de control de stock. En ese sentido, puntualizó que esto puede constituir otro de los problemas evidenciados en la fiscalización.

“Unir, digamos, la administración con el stock, es una de nuestras prioridades y es uno de los proyectos priorizados de acuerdo a nuestra estrategia de transformación digital”, expresó.