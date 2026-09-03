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Metro suspende el servicio en cuatro estaciones de la Línea 1

Las estaciones que están sin paradas son Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones. La medida se tomó por una “emergencia médica”.

Patricia Schüller Gamboa
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Metro suspende el servicio en cuatro estaciones de la Línea 1

Metro de Santiago informó que no se encuentran operativas cuatro estaciones de la Línea 1.

Las estaciones que están sin paradas son Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones.

“Desde este momento servicio disponible en#L1 desde San Pablo hasta Baquedano y Tobalaba a Los Dominicos, debido a emergencia médica”, informó la empresa.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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