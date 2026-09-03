Metro de Santiago informó que no se encuentran operativas cuatro estaciones de la Línea 1.
Las estaciones que están sin paradas son Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones.
“Desde este momento servicio disponible en#L1 desde San Pablo hasta Baquedano y Tobalaba a Los Dominicos, debido a emergencia médica”, informó la empresa.
Metro suspende el servicio en cuatro estaciones de la Línea 1
Las estaciones que están sin paradas son Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones. La medida se tomó por una “emergencia médica”.
Metro de Santiago informó que no se encuentran operativas cuatro estaciones de la Línea 1.
Source Texto: La Nación/Foto: Aton