Bachelet reconoce compleja carrera a la ONU: “Sé que no voy a ser secretaria general”

La expresidenta, Michelle Bachelet, se sinceró en torno al complejo escenario que enfrenta en la carrera para llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas, asegurando incluso que esa certeza le representa “un alivio”.

La confesión la hizo este jueves, durante su participación en el encuentro “Migración: desafíos para el mundo, América Latina y Chile”. Dicha instancia fue organizada por la Universidad Diego Portales y Democracia UDP.

En un diálogo con el periodista Patricio Fernández, Bachelet comentó con humor: “Es mi opinión. No seré secretaria general, pero… Es un alivio”.

Y agregó que “como me dijo una gringa: ‘Bueno, ¿y usted si no se puede hacer nada, para qué quiere ser secretaria general?’”.

Ante esto, el entrevistador le dijo: “Eso mismo le pregunto yo” y su respuesta, entre risas, fue: “Bueno, yo también. Tal vez porque sé que no voy a ser secretaria general”.

“El mundo tiene desafíos que son globales y que nadie va a poder resolver por sí solo. Y lo hemos visto en el Covid, naturalmente. Tenemos dos grandes desafíos brutales para la humanidad, que son, primero, el cambio climático (…) y el otro es una inteligencia artificial que no tenga ciertas regulaciones ni reglas claras”, agregó Bachelet.

También se le consultó por el desprecio del multilateralismo que ha dejado claro Donald Trump. “Yo creo que no partió con él, pero que en él ha tomado mucha fuerza. Porque aquí lo que hay de fondo es una pelea estratégica, estructural”, dijo.

“Uno de los poderes que tienen también los países es lo que se llama el poder blando, que es la cultura, que es lo que hace atractivos a los países. Y ha cambiado, el poder blando de Estados Unidos ha caído y el poder blando de China ha crecido mucho”, sostuvo.