Caso Cerimedo: Fiscalía abre investigación por eventuales delitos informáticos en Chile

La Fiscalía Regional Centro Norte recibió una denuncia por eventuales delitos informáticos en Chile vinculados al argentino Fernando Cerimedo, exasesor del presidente de Argentina, Javier Milei. Cerimedo se encuentra detenido por femicidio frustrado contra su expareja.

De acuerdo con información a la que accedió 24Horas, el fiscal Francisco Jacir determinó iniciar una investigación con el objetivo de establecer si los hechos denunciados podrían constituir algún ilícito.

La indagatoria fue derivada a la Fiscalía Local de Santiago Centro, encabezada por la fiscal jefa Macarena Cañas.

La denuncia se conoce un día después de que la Cámara de Diputados aprobara la creación de una comisión investigadora especial para abordar el denominado Caso Cerimedo.

Las distintas acciones buscan esclarecer la eventual influencia que el exasesor argentino habría tenido en la política chilena, considerando sus vínculos con campañas de ultraderecha en América Latina. Y su presunta utilización de “granjas de bots” para intervenir en redes sociales.

Hasta el momento, tanto el Presidente José Antonio Kast como el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, descartaron mantener vínculos con Cerimedo.