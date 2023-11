Justicia argentina determina a los herederos de Carlos Menem: Máximo es uno de ellos 

Luego de una larga disputa familiar por la herencia del expresidente argentino, Carlos Menem, fallecido el 14 de febrero de 2021, la justicia del país vecino determinó recientemente quienes serán los beneficiarios del patrimonio del exmandatario.

De acuerdo a lo informado por algunos medios locales, como La Nación o Perfil, el juez nacional en lo Civil, Carlos Goggi, dictaminó que serán cuatro los herederos del exjefe de Estado, entre quienes se encuentra su hijo, Máximo Menem (19), fruto de su relación con Cecilia Bolocco.

Los herederos son la segunda hija del expresidente, Zulemita Menem (52); su otro hijo, Carlos Nair Menem (42); el propio Menem Bolocco; y también Antonella Menem (34), nieta del expresidente, y única hija de Carlos Menem Junior, quien perdió la vida en 1995 en un accidente de helicóptero.

Asimismo, según el fallo, los cuatro herederos recibirán partes iguales de la herencia, aunque hasta el momento, se desconoce el monto específico de esta distribución, que incluye dinero, bienes e inmuebles.

Cabe destacar que en mayo de 2022, Máximo Menem había anunciado que formaría parte del proceso legal, manifestando en una conversación con Tiempo X, que “yo estoy haciendo lo que me corresponde hacer, que pase lo que tenga que pasar (…) Hacerme presente en la herencia es lo que me corresponde. De ahí para allá no me meto. Se lo dejo a los abogados en Argentina”.

Por otra parte, desde Argentina existía una gran polémica entre Zulemita y su hermano Carlos Nair, ya que este último acusó que la mujer se aprovechó de las vulnerabilidades de su padre, haciéndolo firmar documentos que le otorgaban un 33% de la herencia a sus tres hijos directos, cuando en realidad los herederos debían ser cuatro.