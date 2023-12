Karen Rojo protagonizó pelea en cárcel de Países Bajos

La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, protagonizó una pelea al interior de la cárcel de Utrecht, en Países Bajos por lo que las autoridades decidieron sancionarla y aislarla.



El abogado en Chile de Rojo, Daniel Mackinnon, señaló a Emol que “este tipo de peleas son habituales entre personas en prisión. Ahora le tocó a ella. No le veo mayor importancia”.



Según dieron a conocer, el enfrentamiento ocurrió antes de Navidad y fue la otra reclusa quien recibió la peor parte, debiendo ser internada.



Además, el profesional reveló cómo es el día a día de Rojo en el recinto penitenciario de Países Bajos.



“Está en una cárcel muy buena, como son la mayoría en Europa. Ella tiene buenas condiciones, acceso a Skype, a llamadas internacionales, vive en una pieza individual”, detalló.



“Además, trabaja en el penal, labores internas. También tiene muy buena alimentación y una irreprochable conducta”, agregó.



Para Mackinnon, lo ocurrido ahora “no afecta en nada su proceso allá, seguimos a la espera de la resolución de extradición. Nosotros seguimos sosteniendo que no debiera realizarse la extradición”.



Rojo escapó de Chile en marzo del 2022 para evitar cumplir su pena de cinco años y un día de presidio efectivo por fraude al fisco. No obstante, fue capturada en julio por la policía del país europeo y puesta en prisión.



La exalcaldesa fue condenada en enero de 2021 por el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta, luego de que se comprobara que contrató una asesoría comunicacional para las elecciones municipales de 2016, ocasión en que resultó electa, ocasión en que habría utilizado fondos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) y de la Corporación Cultural de Antofagasta. El monto cuestionado bordeó los $26 millones.