Karol Lucero arremete contra Jean Paul Pineda por acusación de agresión a Faloon Larraguibel

Karol Lucero se refirió recientemente a la acusación de Faloon Larraguibel contra su esposo, Jean Paul Pineda, quien fue denunciado por violencia intrafamiliar, debido a un hecho ocurrido durante la madrugada del pasado viernes.

El comunicador, quien es expareja de Larraguibel, profundizó en torno a la situación en una entrevista con el canal web Like Media, y condenó la presunta agresión que sufrió la animadora.

“Me generó tristeza cuando lo leí, porque conozco a Faloon, tuvimos una relación muy linda. Yo generalmente no hablo de mis ex parejas, por respeto, pero esto va más allá de la relación que pudimos tener”, comentó el ex “Mucho Gusto”.

En la misma línea, expresó que “ninguna mujer merece ser tratada de la forma que escuché unos audios, y no sólo los audios. Imágenes de moretones, de lesiones. Creo que es hora de que eso se acabe”.

Además, señaló acerca de Faloon que “debe ser, por lo que la conocí, una gran madre, entonces no merece ninguna mamá ser maltratada en frente de sus hijos o que sus hijos tengan que poner en alerta lo que está ocurriendo”.

También, manifestó en torno a la acusación contra Pineda, quien quedó con prohibición de acercarse a Larraguibel, que “decirlo de verdad sin tapujos, que cualquier hombre que maltrata a una mujer es simplemente un mari…”.