Kast asegura que Matthei “no puede ser candidata a alcaldesa por Providencia”

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la eventual repostulación de Evelyn Matthei como alcaldesa de Providencia y la emplazó a no utilizar su cargo como jefa comunal ante una posible candidatura presidencial.



A través de su cuenta de X, sostuvo que es “evidente que Evelyn Matthei no puede ser candidata a alcaldesa por Providencia”.



“Primero no lo necesita y segundo ella, al igual que nosotros, criticó a Joaquín Lavín cuando pretendió usar el municipio para la presidencial”, añadió.



Kast señaló que la jefa comunal debería invitar a los partidos de su coalición para realizar una primaria en Providencia donde se defina quien asumirá el desafío de ser el próximo alcalde de la comuna.



“Para que no ocurra lo mismo que en Las Condes (con la nominación a dedo de Lavín) y que ha terminado en un problema, debería al igual que Cristóbal Lira en Lo Barnechea invitar a los partidos de su coalición a hacer una primaria en la comuna de Providencia para definir quién asumirá el desafío de ser el alcalde en el próximo periodo. Providencia también tiene buenos concejales que podrían reemplazarla”, manifestó.

Es evidente que Evelyn Matthei no puede ser candidata a alcaldesa por Providencia. Primero no lo necesita y segundo ella, al igual que nosotros, criticó a Joaquín Lavín cuando pretendió usar el municipio para la presidencial. Para que no ocurra lo mismo que en Las Condes (con la… pic.twitter.com/Ar5UWsIlAp — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) April 1, 2024