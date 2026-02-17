Kast critica envío de ayuda humanitaria a Cuba y apunta a exigir democracia en la isla

El Presidente electo, José Antonio Kast, cuestionó la decisión del Gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la crisis que atraviesa dicho país, la cual se agravó por las sanciones de EEUU a los países que le suministran petróleo.

Consignar que el Gobierno enviará esta ayuda a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, y se canalizará a través de la Unicef.

Tras reunirse con el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, Kast señaló que “el Presidente de la República representa al país, otra cosa es que uno esté de acuerdo en cómo representa al país en ciertas actuaciones”.

“Yo no estoy de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años y que ha puesto al pueblo cubano en una situación muy desmedrada, inhumana”, añadió.

“Porque, claro, se puede señalar que hay un bloqueo, pero el mayor bloqueo es no permitir el desarrollo de la ciudadanía en el emprendimiento, en que llegue tecnología”, agregó, en referencia a los argumentos para justificar la ayuda.

Finalmente, subrayó que “cualquier situación de ayuda humanitaria tiene que pasar, necesariamente, porque se exija democracia en Cuba, y eso no lo he visto”.