Home Nacional "kast defiende calificativo de “parásitos” del estado usado por su..."

Kast defiende calificativo de “parásitos” del Estado usado por su asesor de campaña

En una columna de opinión que publicó La Tercera, Cristián Valenzuela enfatizó que “en Chile, el Estado no está enfermo: está podrido. Lo han convertido en un cuerpo hinchado, lleno de parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín”, consignó 24Horas.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El candidato presidencial de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, respaldó los dichos de uno de sus principales asesores, Cristián Valenzuela, quien generó polémica tras calificar de “parásitos” a ciertos trabajadores del Estado, en el marco del debate por el cuestionado plan que busca rebajar en US$6 mil millones el gasto público.

En una columna de opinión que publicó La Tercera, Valenzuela enfatizó que “en Chile, el Estado no está enfermo: está podrido. Lo han convertido en un cuerpo hinchado, lleno de parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín”, consignó 24Horas.

Criticando a representantes públicos tanto de izquierda como de derecha, Cristián Valenzuela subrayó: “Son capaces de armar un frente común desde el Partido Comunista hasta la UDI, para cuestionar a los que están dispuestos a impulsar un cambio radical en la forma en que se administra el Estado”.

“Los parásitos del Estado no están solo en los ministerios, sino también en los partidos que lo administraron, lo inflaron y lo defendieron. Y ahora, cuando alguien propone cambiarlo de verdad, fingen espanto. Porque saben que lo que está en juego no es el presupuesto: es su supervivencia”, prosiguió.

Kast manifestó su respaldo este lunes a las palabras de Valenzuela, descartando que este se haya equivocado.

Lo anterior, luego que incluso desde Chile Vamos lamentaran estas declaraciones: Rodrigo Galilea, presidente de RN, pidió en Radio Infinita a Republicanos “detener este nivel de ataques”.

“Si la columna la hubiese escrito yo, podría haber sido más dura. Habría sido más duro, pero no tengo por qué ahondar en ese punto”, aseguró.

Igualmente, enfatizó que “nuestro punto no es ahondar en una palabra, sino en qué queremos en el Estado durante los próximos cuatro años”.

Para Kast, lo que la población no quiere es que “cuando va a un servicio público y te atiende un tótem o que se caiga el sitio web”.

Source Texto: La Nación/Foto: 24Horas
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Director de Criteria y presidenciales: “Matthei necesi...

Cristián Valdivieso dijo, en Radio Pauta, que aunque Evelyn Matthei no ha retrocedido en apoyo, tampoco ha logrado avanzar, y eso reduce sus posibilidades de alcanzar a José Antonio Kast a medida que se acorta el tiempo de campaña. “Cada semana en que no crece, se queda con menos espacio para intentar acercarse”.

Leer mas
Internacional

En Egipto y ante 20 líderes se firma el acuerdo de Tru...

El presidente de EEUU dijo que “han hecho falta 3.000 años para llegar a este punto” durante una simbólica firma precedida por un breve discurso en el que dedicó elogios a los presidentes de Egipto, y de Turquía, Abdelfatá al Sisi y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, y al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, sentados junto a él en la mesa.

Leer mas
Economía

Philippe Aghion, reciente invitado de la FEN, gana el ...

El académico francés estuvo a comienzos de 2025 en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde inauguró el año académico con una conferencia titulada “Innovation, Competition and Growth”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/