Kast defiende calificativo de “parásitos” del Estado usado por su asesor de campaña

El candidato presidencial de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, respaldó los dichos de uno de sus principales asesores, Cristián Valenzuela, quien generó polémica tras calificar de “parásitos” a ciertos trabajadores del Estado, en el marco del debate por el cuestionado plan que busca rebajar en US$6 mil millones el gasto público.

En una columna de opinión que publicó La Tercera, Valenzuela enfatizó que “en Chile, el Estado no está enfermo: está podrido. Lo han convertido en un cuerpo hinchado, lleno de parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín”, consignó 24Horas.

Criticando a representantes públicos tanto de izquierda como de derecha, Cristián Valenzuela subrayó: “Son capaces de armar un frente común desde el Partido Comunista hasta la UDI, para cuestionar a los que están dispuestos a impulsar un cambio radical en la forma en que se administra el Estado”.

“Los parásitos del Estado no están solo en los ministerios, sino también en los partidos que lo administraron, lo inflaron y lo defendieron. Y ahora, cuando alguien propone cambiarlo de verdad, fingen espanto. Porque saben que lo que está en juego no es el presupuesto: es su supervivencia”, prosiguió.

Kast manifestó su respaldo este lunes a las palabras de Valenzuela, descartando que este se haya equivocado.

Lo anterior, luego que incluso desde Chile Vamos lamentaran estas declaraciones: Rodrigo Galilea, presidente de RN, pidió en Radio Infinita a Republicanos “detener este nivel de ataques”.

“Si la columna la hubiese escrito yo, podría haber sido más dura. Habría sido más duro, pero no tengo por qué ahondar en ese punto”, aseguró.

Igualmente, enfatizó que “nuestro punto no es ahondar en una palabra, sino en qué queremos en el Estado durante los próximos cuatro años”.

Para Kast, lo que la población no quiere es que “cuando va a un servicio público y te atiende un tótem o que se caiga el sitio web”.