Kast tras acuerdo: “Esta no es una segunda oportunidad, es un segundo error”

El Partido Republicano, liderado por el excandidato presidencial José Antonio Kast, anunció que no apoyarán el proyecto de reforma constitucional que se ingresará al Congreso luego de la firma del Acuerdo por Chile.



José Antonio Kast, la exconvencional Ruth Hurtado, más la directiva y bancada de parlamentarios, dieron a conocer su opinión tras el acuerdo constitucional adherido por la mayoría de los partidos políticos en la tarde del lunes.



“Algunos han señalado que esta es una segunda oportunidad para nuestra nación. Esta no es una segunda oportunidad, es un segundo error cometido por los mismos que aprovechando ciertas circunstancias agobiantes para nuestros compatriotas tomaron la mala decisión de prometer la paz y una nueva Constitución aquel 15 de noviembre de 2019″, dijo Kast.



Agregó que “hoy podemos decir que ese 15 de noviembre nos opusimos y que desde esa fecha en adelante Chile es más inseguro, más violento y que no se ha solucionado ninguna urgencia social. Es más, se ha ahondado la crisis en salud, se ha ahondado en la crisis de vivienda, para qué decir en seguridad e inmigración”.



“Hoy lo que requiere Chile es un Gobierno que enfrente con decisión y con valentía esas urgencias sociales. Necesitamos hoy día ahora un Gobierno que dé solución a los problemas y necesitamos un Congreso comprometido con Chile, no con los pequeños intereses de algunos que tratan de cambiar todo para que todo quede igual”, remarcó.



Por su parte, Hurtado mencionó que “los republicanos no vamos a permitir que refunden Chile. Pese a estas 12 bases constitucionales, nosotros sabemos que quien escribe la letra chica es el PC. Y nosotros como Republicanos vamos a defender nuestra institucionalidad y la legitimidad de este Congreso Nacional”.



Añadió que “hemos señalado que la letra chica la pone el PC porque lo vimos en la primera Convención. Esta es una segunda convención a la cuales ellos han suscrito a 12 puntos con los cuales no están de acuerdo. Por lo que deja entrever que ellos van a seguir con su espíritu y su ansia refundacional (…) Ellos siguen poniendo el tono de la música, la letra de la música y hay muchos que siguen bailando al ritmo del PC”.



En tanto, el jefe de la bancada republicana, José Carlos Meza, expuso que “a pesar de haber participado de algunas reuniones para tratar este tema, con la intención de intentar hacer entender a quienes estaban empujando este nuevo acuerdo constitucional, esta nueva Convención Constitucional, nos dimos cuenta al poco andar que todo apuntaba que se iba a lograr este objetivo”.



“Si hay algo de lo que no se puede acusar a Republicanos y, en particular a su bancada de diputados, es de algún tipo de obstruccionismo con el gobierno. Hemos estado ahí para apoyar las buenas iniciativas, que han sido pocas”, añadió.



En la misma línea, el diputado señaló que “hoy día lo que nos interesa es que la ciudadanía entienda que este es un acuerdo que no piensa en ellos, sino que es un acuerdo que piensa en los políticos que lo firmaron. Que al final, y tal como lo denunciamos durante mucho tiempo, lo único que buscaban era ver cómo acomodar los escaños para asegurarse ellos la máxima representación de espalda a la ciudadanía”.



Y que “desde ya anunciamos, que independiente de la tramitación en particular que tenga este proyecto de reforma constitucional que tiene que pasar por el Congreso, la bancada del Partido Republicano lo va a votar en contra y analizaremos, artículo por artículo, inciso por inciso y presentaremos todas las indicaciones que sean necesarias para lograr que las fuerzas políticas que se unieron hoy entre oposición y gobierno no logren torcerle la mano a los chilenos”.



Meza afirmó que “si es que este proyecto se aprueba en general y pasa a la discusión en particular, vamos a buscar votar en contra todo aquellos artículos que nos parezcan que son negativos y también vamos a presentar indicaciones en todas aquellas cosas que nos parezca que se pudiese de alguna manera tratar de salvar algún punto. Pero para que no le quede ninguna duda a ningún chileno, nosotros estamos completamente en contra de este acuerdo”.



Asimismo, el secretario general de Republicanos, Arturo Squella, adelantó que “que nadie tenga dudas que si es que esta reforma constitucional pese a contar con la oposición de nosotros en el entendido de que no estamos disponibles para avanzar en una nueva Convención, si es que pese a ello sigue avanzando y hay elecciones en todo Chile, nosotros vamos a tener lista de candidatos que representen verdaderamente las ideas de derecha de Arica a Punta Arenas”.



“Nosotros vamos a competir y vamos a demostrarle al país que se puede avanzar de manera razonable, haciendo cambios a la Constitución de manera prudente y teniendo a la vista que los grandes movimientos telúricos desde el punto de vista institucional le hacen mal al país”, anunció.