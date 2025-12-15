Home Nacional "kast tras cita con presidente boric en la moneda: “una reun..."

Kast tras cita con Presidente Boric en La Moneda: “Una reunión muy positiva, republicana”

El Mandatario electo sostuvo que “este gobierno de emergencia tiene que verse en un gobierno de unidad, nacional, en los temas prioritarios”.

Patricia Schüller Gamboa
El Presidente electo, José Antonio Kast, tras reunirse con el Mandatario, Gabriel Boric,  entregó este lunes una declaración en el Patio de los Naranjos del Palacio de La Moneda.

A las 11:30 en punto, Kast, acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, y cuatro asesores llegó al Palacio de Gobierno. Se tomó fotografías para la prensa con el actual mandatario y luego, se reunió con él de manera privada por cerca de dos horas.

Luego dio primeras declaraciones tras el encuentro, donde calificó la conversación como “una reunión muy positiva, republicana”, consignó T13.

“El Presidente ha manifestado la voluntad de colaborar con todo lo posible una vez se vayan conociendo quienes podrían ser parte del próximo gobierno, en las distintas carteras, a partir de ese momento, poder haber un diálogo para que lo que venga hacia adelante sea para el bien de todo Chile”, sostuvo.

“Este gobierno de emergencia tiene que verse en un gobierno de unidad, nacional, en los temas prioritarios”, añadió.

Sin responder preguntas de los periodistas, Kast agradeció a su equipo político y económico que lo acompañó y no confirmó si viajaría a Buenos Aires para visitar al presidente argentino, Javier Milei, ni si vivirá en La Moneda, como se ha especulado, consignó el medio citado.

“Le agradezco enormemente al Presidente de la República el tiempo, en una conversación personal que tuvimos muy importante y las posibilidades que nos da de ir conociendo cómo funciona el Estado, cuáles son las situaciones más complejas que tenemos que abordar más adelante,  y cuidar la institucionalidad. Este no es el gobierno de una persona, sino que será un gobierno mucho más amplio”, indicó.

Presidente Boric recibe a José Antonio Kast en La Moneda
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa

