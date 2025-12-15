Presidente Boric recibe a José Antonio Kast en La Moneda

El Presidente electo, José Antonio Kast, llegó a las 11:30 horas en punto a La Moneda para sostener una reunión con el Mandatario Gabriel Boric, quien lo convocó a la cita la tarde de este domingo, cuando los resultados emitidos por el Servicio Electoral (Servel) lo dieron como ganador del balotaje.



Kat recibió vítores de la gente que se apostó en la Plaza de la Constitución para ver su llegada. El Mandatario electo los saludó a la distancia y estrechó manos con algunos funcionarios de la Guardia de Palacio, consignó Emol.



El Presidente electo ingresó junto a su mujer, María Pía Adriasola, y fue recibido por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y luego se dirigieron al Salón Azul.



Posteriormente ingresaron la encargada del equipo de comunicaciones, María Paz Fadel, el asesor Cristian Valenzuela, el ex ministro Claudio Alvarado, y el asesor económico Jorge Quiroz. Ellos estarán en la reunión a la que concurrse por el lado del Ejecutivo el jefe de gabinete y los ministros de Hacienda, Nicolás Grau; Segegob, Camila Vallejo y Segpres, Macarena Lobos.