Keanu Reeves escribió carta de agradecimiento a la PDI y Fiscalía por recuperar sus relojes robados

Mediante una carta manuscrita, el famoso actor agradeció a las autoridades nacionales y estadounidenses, tras las labores para recuperar sus Rolex modelo Submariner, que aparecieron a finales del año pasado en poder de un chileno.

Leonardo Medina
El actor canadiense, Keanu Reeves, escribió una carta de agradecimiento al FBI, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de nuestro país, por recuperar sus lujosos relojes robados, que aparecieron en Chile en diciembre del 2024. 

Los objetos sustraídos correspondían a unos Rolex modelo Submariner, avaluados en cerca de 10 mil dólares. 

Estos relojes fueron encontrados a finales del año pasado en Peñalolén, luego de un allanamiento a cuatro domicilios, durante la investigación contra una banda que por casi un año realizó diferentes robos con intimidación en la zona oriente de la Región Metropolitana.

Asimismo, en esa ocasión fue detenido un hombre de 21 años, y se reveló que el hermano de este último, radicado en EEUU, aparecía en fotografías posando con un reloj de Reeves.

Por su parte, en julio pasado, la fiscal Claudia Barraza y funcionarios de la PDI entregaron al FBI los relojes del intérprete, y estos fueron devueltos al protagonista de “Matrix” en agosto.

La carta de Keanu Reeves

Bajo este contexto, y según lo informado este martes por Los Angeles Times, el actor escribió en su momento una carta para agradecer a las autoridades. 

En la misiva, fechada el 28 de agosto de 2025, Reeves manifestó que “es con profunda gratitud y aprecio que escribo esta carta”. 

Luego, el intérprete nombró a la Policía y el FBI de Los Ángeles, a la Oficina del Agregado Legal del FBI en Santiago, a la PDI y la Fiscalía de Chile. 

“Muchas gracias por todo su esfuerzo, dedicación, profesionalidad y cooperación transfronteriza. Un cordial saludo, Keanu”, concluyó.

