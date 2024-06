La advertencia de Medel antes de su reestreno en Boca: “No me gusta estar en el banco”

Tras concretar la semana pasada su regreso a Boca Juniors, Gary Medel tendría este miércoles su reestreno por el cuadro xeneize, cuando el elenco trasandino, a partir de las 20:10 horas, se enfrente a Almirante Brown por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

De acuerdo a lo informado por TyC Sports, el DT del equipo Azul y Oro, Diego Martínez, tendría definido un once inicial sin el “Pitbull”, quien comenzaría el partido como suplente.

En concreto, la alineación sería con Sergio Romero; Nicolás Figal, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Vicente Taborda, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Bajo este contexto, en la previa a su redebut, y teniendo en cuenta los pocos minutos que sumó en el último tiempo en Vasco da Gama, el diario argentino Olé destacó unas declaraciones de Medel realizadas este martes, donde advirtió que no le gusta ser suplente.

“A mí me gusta competir, me gusta jugar, no me gusta estar en el banco. Nunca en mi carrera… He tenido la suerte de jugar siempre de titular”, señaló el bicampeón de América con La Roja, en una entrevista con el Canal de Boca.

En la misma línea, subrayó respecto a su retorno al club que “lo que más me motivó es venir a Boca”.

“Sabemos el club gigante que es esto, y tuvimos la primera conversa y se llegó casi a un acuerdo inmediato, un acuerdo y feliz de estar aquí”, indicó.