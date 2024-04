“La familia se agranda”: Jorge Valdivia sorprende con especial noticia junto a Maite Orsini

Desde que se reveló la relación entre Jorge Valdivia y Maite Orsini, la pareja ha llamado la atención en redes sociales al compartir varios gestos románticos, y este martes, ambos sorprendieron con un especial anuncio.

Y es que mediante una historia de Instagram publicada por el “Mago”, confirmaron la llegada de un nuevo miembro en su relación: Un perrito al que llamaron Charly.

“La familia se agranda. Bienvenido Charly”, escribió el exfutbolista, adjuntando una fotografía donde aparece con la diputada y la mascota.

Por su parte, la parlamentaria, que luce una camiseta de la selección chilena en la imagen, también compartió la fotografía en sus redes.

Cabe destacar que desde el inicio de su relación con Orsini, Valdivia ha estado envuelto en una polémica con su expareja, Daniela Aránguiz, quien lo ha acusado por el supuesto abandono de sus hijos.

No obstante, a finales de marzo, el exjugador de La Roja se defendió ante dichas acusaciones, y señaló en un comunicado que “no puedo permitir que se intente enlodar no sólo mi imagen pública, sino principalmente mi relación con mis hijos. En el último tiempo he debido enfrentar una inexplicable violencia por rehacer mi vida de pareja, pero más grave aún es que se involucre a mis hijos en esto. Aclaro que jamás abandonaría ni expondría a mis hijos”.