Tohá por investigación del crimen de tres carabineros en Cañete: “Hay pistas, no estamos en blanco”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó la mañana de este lunes que “hay pistas, no estamos en blanco” en la investigación por los homicidios de los tres carabineros en Cañete, Región del Biobío. Sin embargo, reiteró que la investigación es secreta y no se pueden entregar detalles.



En entrevista con Radio Pauta, la titular de Interior fue consultada si hay avances en la indagatoria, a lo que respondió que “sí, hay pistas, hay líneas investigativas. No estamos en blanco”.



“A veces hay delitos gravísimos que no se tiene nada. Aquí se tienen algunas líneas investigativas, pero hay que ir descartando, explorando, a ver si dan resultados o no”, añadió la ministra.



En cuanto a las víctimas, dijo que “estos Carabineros y muchos otros han trabajado para darle resguardo a la población, y se lo han dado. Las fuerzas han trabajado para darle más seguridad a la población”.



“Es muy triste esto porque no sólo se pierden vidas, sino que también se pierden avances dados a la comunidad”, añadió.



Requerida si en la zona de los asesinatos hay grupos narcos y de robo de madera, Tohá contestó que “sí, y hay mezcla. Hay delincuentes que se dedican especialmente al robo de vehículos, participan también de narcotráfico o robo de madera, pero que a veces se pliegan a actividades de grupos que tienen una agenda más reivindicativa”.



Tohá también valoró la solicitud de la Fiscalía para postergar la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, fijada en principio para el 7 de mayo próximo.



“Son decisiones que cada institución tomó en su mérito, lo que a nosotros nos correspondía era definir que no se iba a solicitar la renuncia del general director aunque hubiera formalización y lo otro ya no depende de nosotros que es la fecha de la formalización”, indicó.



“Es obvio que no es oportuno ahora una formalización al general director de Carabineros y habrá otro momento. Estas cosas se pueden hacer en otro momento”, enfatizó.



“Una formalización ahora no ayuda, sería un factor de complejidad, de dificultad y para esa institución que tiene que enfrentar esto y que está a cargo de la investigación, sencillamente sería muy inoportuno”, concluyó.