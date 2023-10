La incómoda infección que ausentó a José Luis Repenning de “Tu Día”: “Parece que tuve un round con Rocky Balboa”

Sorpresa causó durante la mañana de este martes la ausencia de José Luis Repenning en el matinal de Canal 13 “Tu Día”, por lo que el propio animador, mediante un contacto telefónico con el programa, reveló que no pudo asistir al espacio televisivo debido a una incómoda infección en su ojo.

En la conversación con su compañera, Priscilla Vargas, el periodista explicó que despertó con un gran orzuelo en uno de sus párpados, y comentó en tono de broma que “parece que tuve un round con Rocky Balboa”.

Asimismo, señaló que “ayer en la mañana (lunes), cuando estábamos al aire, me rasqué el ojo porque me picó, pero lo dejé pasar. Después en la tarde, por el espejo del auto, me di cuenta de que tenía el párpado hinchado”.

“Hoy amanecí con el ojo pegado. Tiene más materia que cuaderno de matemática”, manifestó.

En la misma línea, relató que “me di cuenta cuanto desperté, antes de verme en el espejo yo dije ‘oh, siento el ojo pesadito’. Fui a verme al espejo y dije ‘¡oh my god!'”, y posteriormente, el Dr. Sebastián Ugarte entregó algunos tips en pantalla para lidiar con los orzuelos.