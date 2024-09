La irrisoria paya sin filtro de Neme en pleno matinal de “Mucho Gusto”

No cabe duda de que las Fiestas Patrias llegan a cambiar el ánimo de los chilenos/as. Bien quedó demostrado este lunes en el matinal de “Mucho Gusto”, donde el periodista José Antonio Neme se la jugó con una divertida paya para todos sus televidentes.

Vestido para la ocasión, con poncho y chupalla, el comunicador se lanzó sin filtros hacia su audiencia que miraba por la cámara.

“Aro, aro aro” lanzó a modo de introducción, mientras su compañera de estudio, Karen Doggenweiler, lo miraba expectante. “El vino curó a mi padre, el vino curó a mi madre, a mí no me vas a curar, vino y …”, alcanzó a vitorear, sin embargo, no alcanzó a rematar, puesto que su compañera raudamente intervino.

“Dios mío, no”, exclamó Doggenweiler, quien próximamente se encargará de animar el Festival de Viña 2025.

El momento causó gracia entre los seguidores del programa, quienes compartieron sus reacciones al cómico momento. De hecho, el propio canal Mega compartió en sus redes sociales la inesperada paya de Neme.