La NASA exploró el “lado oscuro” de la Luna y se topó con los restos de una nave espacial china

La sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA recorrió hace algunos días el lado oculto de la Luna, en una misión que tenía como objetivo recopilar información sobre su superficie. Sin embargo, la sorpresa se tomó a la agencia espacial estadounidense luego de que descubrieran los restos de una nave espacial china.

En detalle, se trata del Chang’ e 6, aeronave que alunizó por primera vez el pasado 1 de junio en un enorme cráter conocido como la cuenca del Polo Sur-Aitken, y que tenía como misión recolectar muestras de la superficie.

El LRO captó el módulo de aterrizaje abandonado de la misión, puesto que la sonda lunar pasó por la zona una semana después del alunizaje. Cabe destacar que, para ese entonces, el Chang’ e ya había iniciado su retorno a la Tierra.

El misterioso lado oculto de la Luna corresponde a su otra cara, la cual no es visible desde la Tierra debido a la “rotación sincrónica”, fenómeno que hace que el satélite tarde lo mismo en girar sobre su propio eje.

Our Lunar Reconnaissance Orbiter spotted China’s Chang’e 6 lander on the rim of an eroded, 50-meter crater within the Moon’s Apollo basin. Chang’e 6 landed on the far side of the Moon on June 1st and LRO captured the image of the lander on June 7. https://t.co/d3Mmi2ad3D pic.twitter.com/YhKuwzS7VE