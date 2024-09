La nueva pareja de Benjamín Vicuña habla por primera vez sobre su relación: “Tratando de cuidar lo que tenemos”

Hace algunas semanas, el actor chileno Benjamín Vicuña sorprendió al mundo del espectáculo al presentarse por primera vez en público con su nueva pareja, la economista Anita Espasandín, de 40 años.

El chileno asistió junto a la argentina a la gala benéfica anual de la Fundación Discar, organismo que promueve la inclusión de personas con discapacidad intelectual y que fue celebrada en la ciudad de Buenos Aires.

Allí, Espasandin fue consultada por el programa de farándula trasandino “LAM”, donde dio a conocer sus primeras declaraciones en relación con su vínculo con el actor. “Súper contenta, acompañando a Benjamín, que siempre los acompaña”, comentó.

Al ser consultada sobre el cuidado de Vicuña a la exposición durante el comienzo de su relación, Anita afirmó que buscaron “hacerlo lo más natural posible”, además de recalcar que ella no pertenece al “medio, no tengo nada que ver, me siento hasta ridícula acá, no creo que interese mucho mi nota”.

“Pero, sí estamos tratando de cuidar lo que tenemos”, afirmó. “Él es un amor, estamos súper bien”, aseguró.