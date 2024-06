La Roja tuvo deslucido empate sin goles con Perú en su debut en la Copa América

En el estreno de Ricardo Gareca en torneos oficiales con la Selección chilena, la Roja no supo aprovechar la superioridad que tuvo por largos pasajes y firmó un deslucido empate sin goles ante Perú, en el debut de ambos por el grupo A de Copa América.



Durante los días previos al encuentro, la prensa incaica se encargó de “calentar” el ambiente apuntando constantemente en contra del “Tigre”, enrostrándole su pasado al mando de la Bicolor, donde se mantuvo desde 2015 a 2022, logrando la histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018.



Aunque los pupilos de Jorge Fossati ejercieron presión sobre campo rival durante los primeros pasajes del compromiso, rápidamente la Roja logró emparejar las acciones del cotejo, se hizo con el control de la posesión y tuvo las ocasiones más claras de anotar.



El elenco tuvo como estandarte de ataque a Alexis Sánchez. El “Niño Maravilla” no solo se recogió para colaborar en el armado de las jugadas de peligro, sino que además estuvo cerca de anotar a los 15′ y 28′, pero en ambas ocasiones envió el balón a las nubes y en el caso de la primera, desde una inmejorable posición llegando a definir en plena área chica un centro raso de Víctor Dávila.



Con miras al inicio del complemento, Gareca tuvo que cambiar su planificación inicial debido a la inesperada lesión de Diego Valdés, quien presentó molestias físicas y fue sustituido por Darío Osorio, quien se recuperó a tiempo para decir presente en el certamen continental.



Al hombre del Midtjylland le costó entrar en el partido, lo cual fue aprovechado por el combinado del Rímac, que se paró en terreno chileno y avisó en un par de oportunidades a través de Gianluca Lapadula, que en los 57′ y 61′ preocupó a un Claudio Bravo que estaba teniendo una jornada histórica, transformándose en el jugador de mayor edad en jugar un partido de Copa América.



Con el paso de los minutos, el combinado criollo volvió a asentarse en el duelo y gracias a los ingresos de Ben Brereton Díaz y Marcos Bolados, se aproximó nuevamente al arco defendido por Pedro Gallese. Pero el cuadro blanquirrojo no se quedó de brazos cruzados y obligó a una reacción notable de Bravo en los 78′.



El pleito tuvo mayor vértigo conforme se acercaba el pitazo del árbitro. Ninguno de los dos equipos parecía conformarse con el empate, pero pese a sus esfuerzos, el marcador no se movió y ambos sumaron un punto para quedar como escoltas de Argentina, superando a Canadá, que tiene cero unidades.



El próximo desafío de Chile será precisamente ante la Albiceleste, actual monarca de la competición. El partido está programado para el martes a contar de las 21 horas de nuestro país en el estadio MetLife, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.



Perú



Pedro Gallese; Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens; Andy Polo, Sergio Peña, Wilder Cartagena, Piero Quispe (Joao Grimaldo, 71′), Luis Advíncula (Marcos López, 35′); Edison Flores (Paolo Guerrero, 71′), Gianluca Lapadula. (DT: Jorge Fossati)



Chile



Claudio Bravo; Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Marcelino Núñez (Rodrigo Echeverría, 85′); Víctor Dávila (Marcos Bolados, 65′), Diego Valdés (Darío Osorio, 46′), Alexis Sánchez; Eduardo Vargas (Ben Brereton Díaz, 65′). (DT: Ricardo Gareca)



Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Estadio: AT&T Stadium, Arlington, Texas.

“UN POCO IMPRECISO EN LOS PASES”

“Lo tuve una o dos veces. Esto es la Copa América. Cuando tienes una ocasión hay que hacerla”, dijo Alexis Sánchez en diálogo con DSports.

El tocopillano reconoció que la Roja no hizo un buen partido y con una frase dejó entrever una crítica a la preparación del equipo. “Un poco impreciso en los pases, jugamos un solo partido antes de venir acá”, dijo. Pero, pese a todo, el ex Inter de Milán mostró optimismo: “Hay nivel, hay jugadores, me voy ilusionado”.