La U derrotó a Colo Colo y puso fin a 23 años sin victorias en el Monumental: Revisa las frases que dejó el partido

En un apasionante encuentro, Universidad de Chile venció por 1 a 0 a Colo Colo este domingo, y se quedó con la edición 195 del Superclásico, cortando una “maldición” de 23 años sin triunfos en el Estadio Monumental y poco más de una década sin poder ganarle a su archirrival.

Desde el primer minuto el conjunto laico sorprendió al dueño de casa con una presión alta, y le cortó los circuitos a un errático elenco popular, que estaba muy impreciso en los pases.

Los universitarios no sacaron el pie del acelerador y encontraron premio a sus incesantes intentos en el 29′. Luego de una gran acción colectiva por el sector derecho, Emmanuel Ojeda envió un centro para el cabezazo de Israel Poblete, la pelota se desvió en Alan Saldivia y descolocó a Brayan Cortés, poniendo el 1-0.

En el segundo tiempo, obligado a revertir la situación y evitar un resultado que era histórico, el técnico Jorge Almirón ordenó el ingreso de Guillermo Paiva, dándole un nuevo aire al ataque del dueño de casa.

Poco a poco el Cacique fue imponiendo sus términos en el cotejo y nuevamente coqueteó con la igualdad en los 59′, cuando Carlos Palacios pateó el esférico, y este pasó entre las piernas del guardameta, impactando en el poste. Posteriormente, el cancerbero se lució desviando un tiro libre de Leonardo Gil (64′).

En los 75′ se instaló la polémica en el reducto de Pedreros. Maximiliano Falcón ganó de cabeza en un tiro de esquina, y el balón se desvió en el camino por la mano de Esteban Pavez. Castellón reaccionó para sacarlo antes de ingresar, aunque nuevamente rebotó en el volante y entró, pero tras la revisión del VAR, el árbitro José Cabero anuló la conquista, ya que la pelota le terminó dando en la mano al mediocampista.

A pesar de los constantes intentos del cuadro anfitrión por revertir el marcador, finalmente el resultado fue favorable para el Romántico Viajero, dando un verdadero golpe, tras conseguir su primera victoria en Macul desde el 9 de septiembre de 2001.

LAS REACCIONES

Luego del partido, se produjeron diferentes reacciones entre los protagonistas del duelo. Por ejemplo, el capitán de la U, Marcelo Díaz, comentó que “rompimos la racha, estamos contentos, hermano (…). Faltaba esto, se acabó todo hermano, faltaba esto. Dedicárselo a la gente de la U que siempre estuvo con nosotros, nunca dejamos de creer. Este es el sentimiento de la U”.

Por su parte, el DT azul, Gustavo Álvarez, dijo que “son tres puntos, es un partido importante, un clásico, pero tenemos que seguir creciendo y pensando en cosas importantes (…). Este club se merece lo mejor, los hinchas, los dirigentes. Espero darle algo mucho grande para quedar en la historia”.

Desde la otra vereda, Arturo Vidal expresó su decepción, y manifestó que “todos queríamos ganar este partido, porque nos daba confianza para el miércoles… Felicitaciones a la U, pero el miércoles es la final, el partido del miércoles es más importante, porque ese nos va a llevar a jugar la Libertadores”.

“El primer tiempo lo regalamos, nos equivocamos mucho, no podemos regalar acá. Eso es también claramente después de un partido duro en Paraguay”, añadió.

Además, sobre la histórica racha en el Monumental, mencionó que “eso es para la gente, para ustedes. Si no sales campeón, al final no sirve de nada ganar este partido. Colo Colo debe ganar todo, pero si no sales campeón no sirve de nada”.

En tanto, el entrenador albo, Jorge Almirón, planteó que “no me pesa lo de la racha, es histórico, pero hay que asumir la derrota y en algún momento iba a pasar, me tocó a mí perder. Estoy en un equipo grande y hay que asumir todo, sacar conclusiones y pedirle disculpas a la gente, nos vamos tristes a casa, pero el miércoles vamos a tratar de regalarle el triunfo a la gente”.