Lamberto Cisternas: “Es la peor crisis y más grave que el caso Correa Bulo”

El exministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, analizó los días turbulentos que vive el Poder Judicial luego que Ciper Chile revelara nuevos antecedentes de conversaciones vía WhatsApp entre Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva por el Caso Audios, y la ministra del máximo tribunal, Ángela Vivanco.



Este lunes, el Pleno de la Suprema resolvió abrir un cuaderno de remoción contra Vivanco y a través de una declaración pública su presidente, Ricardo Blanco, manifestó que mientras se desarrolle este proceso, la ministra quedó suspendida de todas sus funciones.



En conversación con Radio Pauta, Cisternas comentó los hechos conocidos públicamente desde el fin de semana y afirmó que “es un golpe muy grande, pero si uno toma una gran perspectiva, es algo que de alguna manera se veía venir. Hablamos de la crónica de una muerte anunciada, tanto respecto del sistema como eventualmente respecto de la señora Vivanco, si las cosas son las que se dicen que son”.



“Y digo respecto del sistema porque hace mucho tiempo que la propia Corte Suprema dijo que era bueno separar lo administrativo de lo jurisdiccional. Desde que eso se dijo, que fue por allá en el año 2013 o 2014, no se ha avanzado mayormente”, reflexionó.



Consultado si esta es la peor crisis del Poder Judicial desde el caso de Correa Bulo, el exministro del máximo tribunal señaló que “yo pienso que sí. También creo que es más grave que el caso mencionado anteriormente”.



“Esto porque tiene que ver, no tanto con comportamientos, que es muy serio, pero no solo con comportamientos como en el caso de Correa Bulo, sino que tiene que ver con nombramientos y por lo que se dice de redes de influencia, de tráfico, etc”, sostuvo.



“Hay otros elementos que están incorporados y no podemos olvidar que desde el señor Correa Bulo hasta ahora las cosas se han revolucionado, la percepción social. Si ocurre algo así, ciertamente es más grave que lo que ocurrió antes”, remarcó.