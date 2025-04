Kaiser: “En este momento estoy empatado técnicamente con Evelyn Matthei”

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, en conversación con Radio Cooperativa, sostuvo que “la oferta (de candidatos) no daña a la democracia (…) que no sean hipócritas -en Chile Vamos- porque cuando se les ofreció negociar una base política de mínimos comunes no respondieron y nunca levantaron el teléfono para hacer una invitación oficial respecto de primarias”.