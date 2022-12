LarrainVial acusó que causa por lavado de activos está “mañosamente diseñada”

El Ministerio Público formalizará el próximo 26 de diciembre a la firma LarrainVial Corredora de Bolsa por el delito de lavado de activos.



La causa comenzó con una querella presentada a fines de abril por la Sociedad Médica y Maternidad Sierra Bella S.A. Dicha entidad acusó a la corredora de negligencia inexcusable y responsabilidad penal de persona jurídica por no haber alertado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de una operación de más de $1.7000 millones que fueron depositados en 2018 a una cuenta de inversiones de la corredora.



Según la acción penal, el dinero era de un vale vista que la sociedad médica había pasado al abogado Isaías Gómez en ese año para pagar la última cuota de la compra de una clínica a la Corporación Unión Evangelista.



Sin embargo, el jurista nunca realizó el pago y -según el denunciante,- habría contactado a un cómplice, identificado como José Miguel Patuelli, para planificar el “blanqueamiento” del dinero. Ambos hablaron con Patricio Vial Videla, de la empresa de brokers Asesorías e Inversiones Santa Bárbara -que trabaja con LarrainVial- y le solicitaron abrir una cuenta en la corredora.



Sierra Bella S.A. también se querelló contra Gómez una vez que se dio cuenta de la situación. Según Diario Financiero, el abogado tenía millonarias deudas de juego y el dinero habría sido utilizado, en gran parte, para pagarlas.



Andrés Trivelli, gerente general de LarrainVial, aseguró en El Mercurio que la querella “la recibimos con tranquilidad” y que la firma “no incurrió en ninguna negligencia, ni menos en un delito, estamos siendo mañosamente involucrados en este caso”.



“Cumplimos con todos los protocolos, con todo lo que nos exige la ley y los reguladores, con todos los modelos de prevención del delito. Hemos sido certificados por expertos independientes, nos revisó la Bridec de la PDI. Por lo tanto, estamos muy tranquilos, tenemos un respaldo de lo que hicimos y lo que debíamos hacer. LarrainVial verificó el origen lícito del dinero que está en cuestión y esa era la responsabilidad que teníamos y no otra”, añadió.



En esa línea, acusó que “la Clínica Sierra Bella nos está involucrando injustamente en que nosotros respondamos económicamente una estafa que cometió su abogado; quieren que paguemos por un delito que nosotros no cometimos”.



A modo de ejemplo, mencionó: “Imagínate que le pasas tu tarjeta de crédito a alguien de confianza, le pasas tu clave y esa persona te roba plata del banco, ¿es culpa del banco eso?”.



“Usaremos todos los recursos que estén nuestra disposición para demostrar nuestra inocencia y limpiar nuestra honra. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias de esto para demostrar que es una causa mañosamente diseñada para obligamos a negociar con los médicos de Sierra Bella y paguemos para que bajen la querella. Esto no lo vamos a hacer nunca; no vamos a pagar ni un peso. Esto se resolverá en tribunales”, sentenció.