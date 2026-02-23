Lenwa Dura, exintegrante de Tiro de Gracia, fue hospitalizado de urgencia luego de preocupantes mensajes 

Home Vanguardia "lenwa dura, exintegrante de tiro de gracia, fue hospitalizado de ..."

Previo a ser trasladado por Carabineros al Hospital Padre Hurtado, el rapero había alarmado a sus seguidores con una publicación en redes sociales, donde compartió un mensaje de despedida.

Leonardo Medina
El rapero nacional, Lenwa Dura, histórico exintegrante de Tiro de Gracia, fue ingresado de urgencia este lunes al Hospital Padre Hurtado, tras realizar una preocupante publicación en redes sociales. 

Previamente, mediante su cuenta de Instagram, el músico compartió un mensaje de despedida que alarmó a sus seguidores. 

En un video, el rapero indicó que estaba “choreado al máximo por todo el maltrato, las amenazas, no dejar trabajar. Estaban todas las burlas, ya me aburrí”. 

“Yo ya me aburrí cabros”, añadió el MC, quien padece diabetes, para después inyectarse una pluma de insulina en el abdomen, según consignó Radio Cooperativa

“Ojalá se acuerden de mí y que sean felices no más po cabros. Que sean felices no más, yo ya me aburrí y me voy cabros”, sostuvo. 

Además, habló de los conflictos que tuvo con su excompañero, Juan Sativo, por el nombre del grupo. “Juan Sativo ganaste; Universal, ganaste; SCD, ganaste. Mi hija también, que se lleve todo; total, uno después de muerto no se lleva nada”, señaló. 

Músico fue hospitalizado

Posteriormente, de acuerdo a lo informado por The Clinic, Carabineros concurrió al hogar del músico en San Ramón y lo trasladaron al Hospital Padre Hurtado.

El rapero ingresó a urgencias, y pese a que se desconocen mayores detalles sobre su estado, trascendió que sus signos vitales están estables y estaría consciente. 

Source Texto: La Nación/Foto: X
